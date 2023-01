Shot de jus de gingembre et jus vert: est-ce que c’est réellement bon pour la santé?

Partager







Prendre un shot de jus de gingembre, est-ce que ça a vraiment un impact positif sur la santé? Et qu’en est-il des jus verts? Des nutritionnistes nous donnent leur avis.

• À lire aussi: Comment tenir ses résolutions tout en laissant la balance de côté?

• À lire aussi: Voici 8 résolutions à adopter... plutôt qu’un régime pour mieux manger en 2023

Mettons d’abord quelque chose au clair: oui, le gingembre est un bon aliment, avec ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antimicrobiennes. On en sait toutefois peu sur les effets réels qu’il peut avoir sur le système immunitaire.

«Le gingembre est une racine très intéressante, mais avant d’alléguer qu’il a un effet sur le système immunitaire, il faudrait pouvoir le mesurer sur des êtres humains», affirme la nutritionniste Karine Gravel.

«Le système immunitaire est complexe et c’est un peu naïf et non scientifique de penser qu’on peut le booster ou le fortifier avec un seul aliment ou supplément», poursuit celle qui se spécialise en alimentation intuitive.

Julie Artacho

• À lire aussi: Est-ce qu’il y a des risques à trop s’entraîner?

Qu’en est-il des jus verts?

Karine Gravel émet les mêmes réserves en ce qui concerne les jus verts, communément appelés greens, souvent vendus en poudre. Selon elle, il vaut mieux miser sur une bonne alimentation, surtout que le corps risque de ne pas aussi bien absorber les nutriments contenus dans les greens que ceux dans les fruits et les légumes.

«Le fait de prendre un jus vert, quand nos habitudes alimentaires ne sont pas très bonnes, ne peut pas annuler ce qu’on fait qui est moins recommandable», insiste la nutritionniste.

«Quand on mange nos fruits et légumes apprêtés nous-mêmes, on va chercher des fibres et plus de rassasiement, pas seulement des vitamines et minéraux», ajoute-t-elle.

Karissa Paré, qui est nutritionniste chez Provigo, abonde dans le même sens: les jus verts peuvent être un complément intéressant à une alimentation saine, mais ils ne font pas de miracles.

Photo courtoisie

Si vous voulez absolument boire quelque chose de vert, la nutritionniste suggère d’ailleurs de privilégier les smoothies, qui sont plus riches en nutriments et en fibres. En préparant des smoothies à la maison, vous pouvez également contrôler la liste des ingrédients et la quantité de sucre.

• À lire aussi: Diète carnivore: une bonne idée de manger juste de la viande (ou presque)?

Des produits prisés des influenceurs

Même s’ils n’ont à peu près pas d’impact sur la santé, tant les shots de gingembre que les jus verts ont la cote sur les réseaux sociaux.

Ces produits sont notamment populaires auprès des influenceurs, qui en vantent les bienfaits à leurs abonnés, constate Karissa Paré.

«On se fie beaucoup aux allégations nutritionnelles de nos influenceurs préférés», déplore la nutritionniste, qui concède qu’«avec les informations qu’on a sous la main, on peut penser que c’est quelque chose qui est positif ou bénéfique pour nous».

Mais gardez une chose en tête: pour avoir un système immunitaire en santé, il n’existe pas de solution magique. Il faut avoir de bonnes habitudes de vie, comme pratiquer régulièrement de l’activité physique, adopter une alimentation équilibrée, bien dormir, limiter le stress et consommer de l’alcool avec modération, rappellent les deux expertes.

Une vidéo qui pourrait vous intéresser: