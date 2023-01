Un domaine victorien au bord de l’eau à Hudson à vendre pour 2 995 000$

Partager







Avec près de 3 acres de terrain, un long quai donnant sur l’eau et un charme victorien sans précédent, cette propriété exquise offrira intimité absolue et émerveillement à ses futurs propriétaires.

Courtoisie Cassandra Aurora Sotheby's

Construite en 1856, cette maison victorienne a conservé au fil des ans son charme original, ses hauts plafonds et ses magnifiques boiseries.

Avec ses cinq chambres spacieuses, ses trois salles de bain, ses deux jolies vérandas, sa grande terrasse et sa piscine creusée, cette résidence est le lieu parfait pour recevoir.

Les vérandas ont toutes deux une vue sur l’eau et sont accessibles durant trois saisons, pour en profiter au maximum.

On entre au rez-de-jardin par un grand vestibule débouchant sur un magnifique escalier de bois massif.

Le salon principal possède un foyer au bois devant lequel on a envie de se poser pour déguster un bon café.

Un deuxième salon, plus petit et attenant à la salle à manger, possède lui aussi un foyer au bois pour que tout le monde puisse bénéficier de la chaleur.

La cuisine, spacieuse et bien entretenue, offre une magnifique vue sur le terrain. Elle possède également un espace dinette qui s'ouvre sur un boudoir douillet.

À l’étage, on retrouve les chambres, les salles de bain, une grande mezzanine et plusieurs espaces de rangement.

La chambre principale possède une salle de bain attenante et une grande pièce-penderie, mais sachez qu’il est possible de la relocaliser pour créer le parfait cocon avec vue sur l'eau.

La salle de bain principale inclut même son propre sauna!

Les nombreux arbres sur le terrain permettent de préserver l’intimité, en plus d’offrir un tableau changeant au fil des saisons. L’immense piscine creusée donne hâte aux chaudes journées d’été.

Ce domaine se situe à seulement quelques minutes de la ville d'Hudson et du train. De plus, quelques minutes seulement le séparent du traversier et du pont de glace reliant Hudson à Oka.

L’accès à Montréal demeure aisé puisque la résidence se situe à 40 minutes de la métropole et à 25 minutes de l'aéroport YUL.

Pour profiter des atouts de ce domaine, les futurs propriétaires devront débourser une somme de 2 995 000 $.

C’est Cassandra Aurora chez Sotheby's International Realty Québec qui s’occupe de la vente de cette propriété.

