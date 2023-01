Brendan Fraser en pleurs durant son discours pour «Meilleur acteur» aux Critic’s Choice Awards

Partager







Après avoir connu beaucoup de succès dans les années 90 et 2000, le comédien Brendan Fraser a disparu pendant deux décennies.

Mais récemment, il a fait un retour en force dans son métier, en partie grâce au film The Whale, réalisé par Darren Aronofsky.

Dimanche soir, le Canadien de 54 ans a remporté le trophée du meilleur acteur aux Critic’s Choice Awards.

Lors de son discours fort en émotions, l’acteur qu’on a initialement connu dans des comédies a exprimé sa gratitude pour Aronofsky.

«J’étais dans la jungle, et j’aurais probablement dû laisser une traînée de miettes, mais tu m’as trouvé, et comme les meilleurs réalisateurs, tu m’as simplement montré où aller, et où je devrais être.»

Il a terminé son discours les yeux dans l’eau et le trémolo dans la voix, avec un message d’espoir, faisant un parallèle avec l’histoire de Charlie, le personnage qu’il incarne dans The Whale, et la sienne.

«Si vous, comme Charlie, que j’ai interprété dans ce film, luttez contre l’obésité, ou vous vous sentez submergé dans la noirceur, je veux que vous sachiez que si vous aussi vous avez la force simplement de vous lever et d’aller vers la lumière, de bonnes choses vont vous arriver.»

Depuis la sortie de The Whale, Fraser multiplie les prix et les nominations pour sa performance. Plusieurs croient même qu’il est en bonne position pour gagner son premier Oscar en carrière.

