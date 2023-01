Kendall Jenner ose une robe transparente qui laisse entrevoir ses mamelons

Partager







La mannequin Kendall Jenner en a mis plein la vue en portant une robe noire 100% transparente... sans soutien-gorge!

C’est pour souligner l’anniversaire de Lori Harvey vendredi dernier que Kendall a opté pour une tenue qui n’en laisse pas beaucoup pour l’imagination.

La robe midi toute noire avec une bretelle asymétrique révélait la petite culotte de la mannequin, ainsi que sa poitrine.

Un détail intéressant ajoutait une touche de couleur à la tenue monochrome signée Ludovic de Saint Sernin, soit une fleur rouge au cou de Kendall.

D’ailleurs, la grosse fleur digne d'un corsage porté au bal des finissants est un accessoire en vogue ces temps-ci, comme on a pu le voir sur le tapis rouge des Golden Globes récemment.

Il en est de même pour les stars qui dévoilent leurs mamelons lors de sorties publiques. On a vu Florence Pugh en faire de même, tout comme Lili Reinhart et, plus récemment, Janelle Monáe lors des Critics' Choice Awards.

Bref, le look est signé par la collaboratrice de longue date de Kendall, la styliste Dani Michelle. C’est à quelle qu’on doit les derniers looks iconiques de la jeune femme!

Pour terminer l’ensemble, Kendall a opté pour un maquillage neutre, mais sensuel, ainsi qu’une coiffure digne des années 90 qui encadre parfaitement son visage.

On a déjà hâte au prochain look!

