The Last of Us: voici ce qui s’en vient dans la série [VIDÉO]

Le premier épisode de l’adaptation HBO du jeu The Last of Us est enfin arrivé dimanche soir, offrant une introduction explosive au récit créé par Neil Druckmann et Naughty Dog.

C’est dans ce premier épisode qu’on a rencontré les personnages principaux et assisté aux événements du jour de la pandémie de 2003, «outbreak day», où la planète entière a été ravagée par une infection fongique. Comme dans le jeu, on suit Joel Miller (Pedro Pascal) vingt ans plus tard, dans un monde post-apocalyptique cruel.

Si vous avez aimé le premier épisode, vous êtes peut-être curieux de savoir ce qui s’en vient pour le reste de la série, que vous connaissiez déjà l’histoire ou pas. HBO a pensé à vous avec une nouvelle bande-annonce qui offre un excellent aperçu des prochains épisodes.

«The Weeks Ahead Trailer», The Last of Us

Bref, l’action explosive n’était pas réservée que pour le premier épisode et le meilleur est encore à venir. Ceux qui connaissent bien The Last of Us et son DLC Left Behind reconnaîtront certainement plusieurs événements et personnages importants dans l’aperçu, mais celui-ci cache également plusieurs surprises que je ne vais pas spoiler. Inspectez bien chaque image!

Si vous voulez savoir ce qu’on pense de la série complète, lisez notre critique juste ici!