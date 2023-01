The Mandalorian: voyez la nouvelle bande-annonce de la saison 3 [VIDÉO]

Partager







Une nouvelle bande-annonce de la série The Mandalorian vient d'être dévoilée par Disney+, promettant une tonne d'action pour la troisième saison.

Bande-annonce saison 3 The Mandalorian

Vraisemblablement, le Mandalorien Din Djarin (Pedro Pascal) s’est fait une mauvaise réputation en enlevant son casque de Beskar durant les événements de la deuxième saison. Question de respecter le credo mandalorien, Din souhaite se rendre à Mandalore afin de plaider sa cause, accompagné de son meilleur ami Grogu, alias bébé Yoda. Il y aura plusieurs obstacles sur son chemin, toutefois.

La saison 3 tant attendue de la série issue de l'univers de Star Wars met également en vedette Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Katee Sackhoff, Emily Swallow et Amy Sedaris. L'acteur coréo-canadien Paul Sun-Hyung Lee est également de retour dans ce troisième chapitre, incarnant Carson Teva, membre de la Nouvelle République.

Disney a également partagé l'affiche officielle de la troisième saison où l'on voit Mando et Grogu s'envoler grâce au fameux jetpack du Mandalorian. Si vous êtes surpris de revoir le duo ensemble, on vous suggère fortement de regarder la série The Book of Boba Fett, qui dévoile des événements importants impliquant les deux personnages.

Un aperçu de la saison 3 avait été dévoilé en septembre 2022 dans le cadre de D23 Expo, un événement consacré aux franchises populaires de Disney. Au moment d'écrire ces lignes, le teaser de septembre compte près de 7 millions de vues sur YouTube.

The Mandalorian saison 3 arrive sur Disney+ le 1er mars 2023.