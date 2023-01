Voici la première bande-annonce de «History of the World Part II» de Mel Brooks [VIDÉO]

Partager







42 ans après la sortie de la première partie, History of the World Part II se montre enfin le bout du nez, alors que Mel Brooks et Hulu dévoilent une première bande-annonce de la série humoristique.

Composée de 8 épisodes, la série sera présentée à partir du 6 mars pendant 4 soirs consécutifs avec deux épisodes par jour. Chaque épisode présentera des sketches de diverses périodes de l’Histoire, avec un regard comique et pseudohistorique, portant sur des événements célèbres et des périodes du passé.

Une distribution impressionnante s’est prêté au jeu dans cette suite du maître de la comédie absurde. On pourra notamment voir Wanda Sykes, Nick Kroll, Ike Barinholtz, Pamela Adlon, Tim Baltz, Zazie Beetz, Jillian Bell. Il y aura aussi Quinta Brunson, Dove Cameron, D’Arcy Carden, Ronny Chieng, Rob Corddry, Danny DeVito, David Duchovny, Sett Rogan, Hannah Einbinder, Jay Ellis, Josh Gad, Taika Waititi, Reggie Watts, Kumail Nanjiani et bien d’autres.

Mel Brooks est scénariste et partage le siège de producteur exécutif de la série avec Nick Kroll, Wanda Sykes, Ike Barinholtz, David Stassen, Kevin Salter, David Greenbaum et Christie Smith. Alice Mathias, David Stassen, Nick Kroll et Lance Bangs ont réalisé la série de 8 épisodes.

History of the World Part II sera diffusée en première du 6 au 9 mars sur Hulu. Pour les téléspectateurs canadiens, la série humoristique sera diffusée sur Disney+.

