Cette entreprise montréalaise offre un atelier de fabrication de bougies pour la Saint-Valentin et le champagne est inclus

Si vous êtes à la recherche d’une activité originale pour la Saint-Valentin, ne cherchez plus! L’entreprise T.Lees propose un atelier de fabrication de bougies à l’occasion de la fête de l’amour, et le verre de champagne est inclus dans le prix.

Cette activité originale et romantique à souhait risque de surprendre votre +1 en février.

Lors de ces ateliers, des membres de l’équipe de T.Lees guideront les duos étape par étape et répondront à toutes les questions qui entourent le monde de la création de bougies.

Évidemment, tout l’équipement nécessaire sera fourni incluant une large sélection de fragrances de haute qualité telles que bouquet de roses, lavande, chocolat noir, champagne, gardénia, jasmin et bien d’autres!

L’atelier est d’une durée de deux heures et coûte 80$ par personne.

Le prix inclut tout le matériel nécessaire pour réaliser deux bougies de 8 oz, un verre de bulles par personne et gourmandises pour le groupe, thés, cafés et eau offerts gracieusement en plus d’un rabais exclusif de 20%, sur place, lors de votre visite, sur tout en boutique.

L’atelier sera offert le 12 février à 11h30 et à 15h30. Faites vite, les places sont TRÈS limitées.

T. Lees

3700, rue Saint-Patrick, Suite 112, Montréal

