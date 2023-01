Étienne Boulay gère mal son hydratation et gâche sa journée

Partager







Même si certains membres de l’équipe du Sac de chips ne le font jamais, boire de l’eau, c’est très important.

Cependant, lundi, Étienne Boulay a appris que quand on s’hydrate, «trop» peut facilement devenir aussi mauvais que «pas assez».

L’homme de 39 ans a d’abord partagé une story sur Instagram dans laquelle il se vantait d’avoir bu 2,5 litres d’eau avant 9h du matin.

Par contre, son plan de surhydratation s’est malheureusement retourné contre lui.

Le lendemain, le sportif et animateur a fait une publication dans laquelle il raconte que sa journée s’est très mal passée.

«PERCEPTION: je me suis vanté hier d’avoir réussi à boire 2,5 litres d’eau avant 9h le matin. RÉALITÉ: j’ai pissé ma vie et j’ai manqué le 3/4 de mes meetings en matinée. J’ai passé plus de temps aux toilettes que quand je consommais, et c’est pas peu dire! Pis j’ai rien osé boire du reste de la journée de peur de manquer mes autres rendez-vous hahahaha. Ça fait que, c’est pas au point mon affaire. Buvez de l’eau, mais faites pas comme moi 😂 #WorkInProgress #Hydrate»

Hydrate, mais hydrate égale, comme on dit.

