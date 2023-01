Madonna en spectacle au Centre Bell le 19 août prochain

Partager







Madonna a pris tout le monde par surprise ce matin en annonçant une tournée baptisée The Celebration Tour: un spectacle qui sera composé de ses plus grands succès des 40 dernières années. La diva sera donc de passage à Montréal le 19 août prochain.

• À lire aussi: Madonna publie une très rare photo avec ses enfants et est méconnaissable

• À lire aussi: Madonna fait une révélation bizarre concernant la circoncision

• À lire aussi: Les gens se demandent si Madonna vient d’annoncer qu’elle est lesbienne sur TikTok

Sur le compte Instagram de Madonna, toutes les photos ont été supprimées par la diva de 64 ans. La chanteuse n’a fait que trois publications, plus tôt ce matin, visant à annoncer sa nouvelle tournée, The Celebration Tour.

Écoutez l'édito de Patrick Delisle-Crevier diffusé chaque jour en direct 14 h 48 via QUB radio :

Dans une vidéo où l'on retrouve la chanteuse à table avec des amis, dont Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Diplo, Bob the Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens Meg Stalter, Eric Andre et l’humoriste Amy Schumer, on voit Madonna jouer une partie de «vérité ou conséquence» (un clin d’œil à son film de 1900 Truth or Dare).

Dans cette vidéo rapidement devenue virale, Amy Schumer lui lance: «Je te mets au défi de faire une tournée de tes plus grands succès des 40 dernières années.» Elles chantent des extraits de Open Your Heart et de La Isla Bonita, deux succès de Madonna, puis celle-ci demande à ses amis s’ils seraient présents à ce concert. Tous répondent que oui.

Madonna annonce alors sa tournée The Celebration Tour à ses 18,6 millions d’abonnés Instagram. La tournée produite par Live Nation démarrera en Amérique du Nord, plus précisément le 15 juillet à Vancouver. Les billets seront mis en vente vendredi (20 janvier). Madonna sera de passage à Toronto le 13 août et à Montréal le 19 août prochain.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s