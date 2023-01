Hogwarts Legacy: voyez Poudlard d’une vue aérienne dans cette nouvelle bande-annonce époustouflante

Partager







Warner Bros. Games et Avalanche Software dévoilaient mercredi matin une toute nouvelle bande-annonce pour Hogwarts Legacy, montrant Poudlard d’une vue à vol d’oiseau.

Bande-annonce «cinématique» Hogwarts Legacy

L’extrait suit un hibou portant une invitation tant convoitée alors qu'il plane près des toits du château et au-dessus de la tête des étudiants dans la Grande Salle, offrant une vue aérienne de certains des lieux emblématiques de Poudlard que les joueurs pourront explorer.

Alors que le hibou glisse à travers le château, les fans de Harry Potter reconnaîtront des noms et des visages familiers, notamment Nick Quasi-Sans-Tête et le professeur Weasley. Le voyage du hibou met également en évidence certains des dangers cachés auxquels les joueurs seront confrontés, car il évite de justesse une horde d'araignées géantes dans la forêt interdite, une explosion mortelle d'Avada Kedavra d'un sorcier masqué et le souffle ardent d'un dragon.

Hogwarts Legacy sort le 10 février 2023 sur PS5, Xbox Series X/S et Windows, le 4 avril sur PS4 et Xbox One et le 25 juillet sur Nintendo Switch.