Intelligence artificielle: les personnages de Legend of Zelda imaginés par Midjourney

Partager







Le bon Tingle de la série The Legend of Zelda a l’air de quoi, selon l’intelligence artificielle? On a essayé l’exercice, et les résultats sont franchement comiques.

• À lire aussi: Intelligence artificielle: les personnages de Street Fighter imaginés de façon ultra réaliste par Midjourney

• À lire aussi: Vos personnages de jeux vidéo préférés selon l’intelligence artificielle

L’an dernier, l’équipe de Pèse sur start s’est amusée à générer avec l’intelligence artificielle Midjourney des images de vos personnages de jeux vidéos préférés. Cette fois-ci, on se concentre sur une franchise bien-aimée: The Legend of Zelda.

On a donc choisi quelques personnages iconiques de la franchise populaire de Nintendo pour générer des images dans Midjourney. Le bon Goron est un peu raté, mais pour le reste, c’est quand même impressionnant.

Link

Généré par Pèse sur start dans Midjourney

Princesse Zelda

Généré par Pèse sur start dans Midjourney

J'aurais aimé qu'elle ait un Triforce quelque part, mais c'est quand même bien comme résultat.

Impa

Généré par Pèse sur start dans Midjourney

Mipha

Généré par Pèse sur start dans Midjourney

Mipha, probablement mon résultat préféré. Les paupières sont un peu ratées, mais le reste est magnifique.

Ganon

Généré par Pèse sur start dans Midjourney

Je ne comprends pas trop le nez de Ganon, mais le méchant de Hyrule est bien réussi.

Malon

Généré par Pèse sur start dans Midjourney

Goron

Généré par Pèse sur start dans Midjourney

On dirait plus un Porg de Star Wars qu'un Goron!

Happy Mask Salesman

Généré par Pèse sur start dans Midjourney

Visiblement, Midjourney est allé prendre des références de Majora's Mask pour ce résultat. Ouf, ça fait peur!

Navi

Généré par Pèse sur start dans Midjourney

Epona

Généré par Pèse sur start dans Midjourney

C'est un cheval. Un détail intéressant toutefois, c'est la tache blanche sur la tête! Comme Epona!

Tingle

Généré par Pèse sur start dans Midjourney

J'aime bien le détail du Rupee sur le capuchon!

À VOIR AUSSI