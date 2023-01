L’Université du Texas interdit l’utilisation de TikTok... mais permet toujours les armes en classe

Partager







Les étudiants de l’Université du Texas, située dans la ville d’Austin, aux États-Unis, ne peuvent plus scroller à l’infini sur TikTok sur le campus, puisque l’application y a été interdite. Ils peuvent néanmoins traîner une arme à feu dans leur sac à dos.

«Vous n’êtes plus en mesure d’accéder à TikTok sur n’importe quel appareil si vous êtes connecté aux réseaux câblés ou au réseau Wi-Fi de l’université», peut-on lire dans un courriel envoyé aux étudiants.

Cette annonce survient à la suite de la décision du gouverneur du Texas, Greg Abbott, de bannir l’application chinoise sur tout appareil gouvernemental de l’État, citant des risques de cybersécurité.

AFP Le gouverneur du Texas, Greg Abbott

«Comme indiqué dans la directive du gouverneur, TikTok récolte d’énormes quantités de données à partir des appareils de ses utilisateurs et offre cette mine d’informations potentiellement sensibles au gouvernement chinois», avance une porte-parole de l’Université dans un courriel envoyé au Texas Tribune.

Oui à l’arme à feu

Mais alors TikTok est maintenant interdit sur les campus de l’État du Texas, il est toujours permis selon la loi de porter des armes de poing sur les campus texans, y compris dans les salles de classe.

Les armes sont d’ailleurs toujours permises, et ce, bien que certaines des pires fusillades de l’histoire du pays se soient déroulées dans cet État. En mai 2022, par exemple, un homme armé de 18 ans s’est introduit dans son ancienne école primaire d’Uvalde et y a assassiné 19 enfants et deux enseignants.

Par ailleurs, la nouvelle loi interdisant TikTok sur les campus n’est pas la seule loi texane qui peut surprendre. Depuis 1973, par exemple, une personne ne peut avoir en sa possession au Texas plus de six dildos.

TikTok, la mal-aimée

L’Université du Texas n’est qu’une goutte dans un océan de bannissements aux États-Unis de TikTok, une propriété de l’entreprise chinoise Bytedance qui est utilisée par plus de 100 millions d’Américains.

AFP

Selon une analyse de CNN, 31 États américains ont interdit à un quelconque niveau l’utilisation du média social chinois sur les appareils gouvernementaux au cours des derniers mois.

À travers le pays, un nombre croissant d’universités ont aussi interdit l’application sur les appareils connectés aux réseaux de leur campus, y compris l’Université Auburn en Alabama, l’Université de l’Oklahoma et plusieurs établissements universitaires de Géorgie.

− Avec les informations du Texas Tribune

