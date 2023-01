Netflix recherche un agent de bord et le salaire annuel peut aller jusqu’à 500 000$

Partager







Netflix est à la recherche d’un nouveau membre d’équipage pour l’un de ses jets privés et le salaire annuel peut aller jusqu’à 385 000 $ US, soit un peu plus de 500 000 $.

Dans son annonce, Netflix précise que le poste à combler est basé en Californie du Nord. Le candidat devra s’assurer du «confort et de la sécurité des passagers».

L’agent de bord devra faire preuve de «discrétion, d’un jugement indépendant et de compétences exceptionnelles en matière de service à la clientèle», peut-on lire sur le site de la plateforme.

Concrètement, il devra inspecter les équipements d’urgence de l’appareil, expliquer les procédures de sécurité et d’urgence avant chaque vol, être capable de soulever et transporter des objets jusqu’à 30 lb et pouvoir rester debout pendant de longues heures.

La perle rare devra également accepter de travailler la fin de semaine et les jours fériés si cela est nécessaire.

Même si Netflix n’a pas donné le salaire exact proposé, l’entreprise indique que la fourchette pour ce genre de poste sur le marché se situe entre 60 000 $ US et 385 000 $ US (soit entre 80 000 $ CA et 500 000 $), selon l’expérience.

