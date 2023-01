Sensuelle, Jenna Ortega dévoile tout son dos dans une robe drapée

Partager







La star de l’heure, Jenna Ortega, prouve une fois de plus qu’elle est une icône de la mode dans une robe dos nu qu’on est pas près d’oublier.

L’actrice de Wednesday était invitée à Paris au défilé présentant la collection pour hommes automne-hiver 2023-2024 de la marque Saint Laurent.

Pour l’occasion, elle a opté pour une robe à capuchon avec le dos complètement dévoilé.

La longue robe noire lui allait à merveille, mais on ne peut s’empêcher de croire que l’inspiration derrière le look fut sa mère fictive, Morticia Addams.

D’ailleurs, la seconde saison de la populaire série qui a propulsé Jenna au statut de star a récemment été confirmée.

C’est une tenue sensuelle et surprenante pour la jeune actrice. L’ensemble rappelle les années 80 avec les accessoires comme les bracelets dorés.

Les robes à capuchon sont une tendance montante. On a vu des célébrités comme Janelle Monáe, Addison Rae, Laura Harrier, Rosé et plus encore.

Adriana M. Barraza/WENN

On a déjà hâte au prochain look de Jenna!

