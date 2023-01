Un gars demande un McMuffin Saucisse à la commande à l’auto du McDo et trouve des milliers de dollars dans son sac

Partager







Un TikTokeur américain a raconté, mardi, la mésaventure qui lui est arrivée lorsqu’il est allé se chercher un déjeuner dans une succursale de la populaire chaîne.



Josiah Vargas (@dookiedoeboy sur TikTok) a vécu un drôle de moment en début de semaine, lorsqu’il est passé au McDo pour acheter un McMuffin Saucisse.

• À lire aussi: Voici pourquoi on ne voit plus vraiment Ronald McDonald



En plus de sandwich-déjeuner, le jeune homme a reçu, à son passage au service à l’auto, un petit bonus inattendu: quelques milliers de dollars en espèces.



Il a publié sur TikTok le compte-rendu de l’incident et sa vidéo est devenue virale, étant vue plus d’un million de fois.



Sur les images, on peut le voir dans sa voiture, stupéfait de découvrir des sacs Ziplock remplis de billets de banque.



«C’est leur dépôt! Il y a des milliers de dollars!», s’exclame-t-il en montrant les sacs. «Pourquoi? Pourquoi font-ils ça? Maintenant, je dois les retourner parce que je suis une bonne personne».

• À lire aussi: Un gars commande «rien» au McDo et le livreur lui amène «rien» à sa stupéfaction



On le voit ensuite retourner dans le restaurant avec son sac et lancer aux caissières: «Coudonc, blanchissez-vous de l’argent?»

«Oh mon Dieu! On veut te faire un câlin», réagit promptement une des employées, soulagée de savoir la somme en sécurité.



«J’ai coupé ça court. Elles me faisaient plein de câlins et elles me remerciaient en pleurant», indique par la suite le TikTokeur en précisant qu’il a reçu, comme récompense, du McDo gratuit pendant un mois!

À la fin de la vidéo, il ajoute aussi qu’au moment de quitter, on lui a offert 200$ supplémentaire.

• À lire aussi: La carte McGold, qui permet de manger gratuitement à vie au McDo (ou presque), va bientôt exister pour vrai



«Faites le bien, les gens! Retournez 5000$ et recevez 200$, et du McDo pour un mois. Quel échange! Et peut-être un TikTok viral!», a-t-il conclu.

Il est évident que retourner l’argent était la bonne chose à faire: retrouver le «voleur» avec l’aide des caméras de surveillance n’aurait pas été compliqué et Vargas se serait retrouvé dans de beaux draps...

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s