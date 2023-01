Google Stadia, 19 novembre 2019 – 18 janvier 2023 [AVIS DE DÉCÈS]

Partager







Sur le web, le 18 janvier 2023 à 23h59, heure du Pacifique, s'est éteint le service Google Stadia à l’âge de 3 ans.

Il laisse dans le deuil une manette officielle qui a maintenant trouvé une deuxième vie, et ses frères Google Chrome, Google Chromecast et Google Pixel ainsi que des milliers de joueurs en peine.

Google Stadia était un service de jeu en nuage combinant un contrôleur de jeu Wi-Fi et permettant aux utilisateurs de diffuser les jeux via des navigateurs Web, la télévision, des applications mobiles et Chromecast.

Google Stadia a été placé en soins palliatifs en septembre 2023, alors que la date de sa mort avait été planifiée officiellement pour le 18 janvier 2023.

Il joint ainsi les 279 autres projets qui ont eu droit au même sort depuis la création de Google.

Paix à son âme.