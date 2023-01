Les Français capotent encore pour quelques flocons de neige

Partager







Nos cousins français sont, une fois de plus, aux prises avec les caprices de Dame Nature.

L’hiver bat son plein dans l’hémisphère nord de notre bonne vieille Terre, mais on n’est pas tous équipés équitablement pour affronter les intempéries.

Habitués à se faire réchauffer la couenne par le souffle chaud du Gulf Stream, les Français sont notoirement peu greyés en souffleuses, charrues, et autres équipements lourds servant à gérer la neige, et ce, pour notre plus grand plaisir, à nous Québécois présentement ensevelis sous un manteau blanc d’au moins 3 ou 4 mètres d’épaisseur. (On exagère à peine).



En ce milieu janvier, la capitale française a dû faire face à des FLOCONS de neige, ce qui a entraîné le déplacement de tous les départs et arrivées de l’aéroport Paris-Orly vers l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Une vidéo publiée sur Twitter témoigne bien de la violence inouïe de la situation.

Y’a de la neige à Paris. Les opérations aériennes sont suspendues.



Le fier québécois en moi ne peut s’empêcher d’avoir un petit sourire en coins en lisant cette nouvelle. https://t.co/45uxO4wez2 — Dominic Daoust (@dominic_daoust) January 19, 2023



La région de l’Île-de-France (qui comprend Paris et ses banlieues) a d’ailleurs été placée sous «vigilance jaune - neige et verglas» en fin d’après-midi, comme le montre cette carte.

Image Meteo France



Le Parisien a de plus rapporté que des flocons sont tombés à Versailles, ce qui est apparemment vraiment spécial. (Peut-être parce qu’un Roi-Soleil a déjà habité là...)

Il neige sur Versailles pic.twitter.com/P1uR3VCyjp — vincent (@vincenparis) January 19, 2023



Heureusement, même si les conditions routières sont difficiles, certaines motocyclettes parisiennes sont dotées de pneus d’hiver.

❄️ #Neige sur la #N118 au sud-ouest de #Paris : circulation très difficile, notamment sens Provence-Paris. Ici près de la bifurcation entre la N118 et l’autoroute A86.



Crédit vidéo : André Esteves (Facebook) pic.twitter.com/yEtnEPTNyr — Kévin Floury (@kevinfloury) January 19, 2023

Et comme le souligne le site internet meteoart.com, «la température à Paris en janvier est incroyablement froide, avec des températures entre 2°C et 7°C.»

C’est pas des jokes. On a même fait une capture d’écran.

Capture d'écran / meteoart.com

Du coup, bonne chance à tous nos amis dans l’Hexagone. On vous envoie une bonne dose de courage pour traverser cette terrible épreuve.

Et si cela est nécessaire, on va réunir nos artistes les plus célèbres pour enregistrer une chanson bénéfice ou quelque chose du genre.

