Marjo raconte la fois où elle est tombée de la scène en plein spectacle

Invitée à La Tour, Marjo avait tellement d’histoires fascinantes et inspirantes à raconter que l’épisode a été divisé en deux parties. Celui-ci a donc été diffusé mercredi et jeudi soir. Et pas besoin de vous dire que c’était festif!

Celle qu’on peut voir en tant que coach à la nouvelle saison de La Voix a entre autres raconté la fois où elle est tombée de la scène en plein spectacle, se fracturant la jambe.

C’est effectivement devant les regards angoissés de Gildor Roy, de ses deux autres invités, Matt Lang et Arnaud Soly, que l’iconique rockeuse a raconté cette douloureuse anecdote. Au fait, c’est Gildor qui a montré un extrait de cette dite performance, où l’on retrouve une Marjo déchaînée devant une foule monstre sur une scène extérieure.

Celle qui chante Provocante expliquait qu’elle portait des talons hauts lorsque soudainement, elle est tombée de la scène, qui faisait une hauteur de pas moins de sept pieds, avant de brutalement se retrouver sur un sol de béton. Le tout, sans ne jamais interrompre sa performance.

«J’en reviens pas que je continuais», lançait-elle, avec son légendaire sourire contagieux.

«J’ai eu ça pour six mois [un plâtre], de multiples fractures, une luxation [l’os qui est sorti]», a-t-elle répondu à Gildor quand celui-ci lui a demandé si elle s’était blessée.

Si les invités étaient tous sidérés par l’extrait vidéo, la chanteuse, quant à elle, semblait amusée quand elle racontait cette histoire qui aurait pu être bien plus tragique. D’ailleurs, au moment de l’incident, tout comme la reine du rock, le public continuait de chanter et Marjo a poursuivi le spectacle «pour l’amour du rock», suggérait Matt Lang.

Puisqu'une image veut mille mots, nous vous laissons sur cet extrait mémorable, gracieuseté d'un utilisateur de YouTube:

