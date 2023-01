On a demandé à une intelligence artificielle de demander à une autre intelligence artificielle de générer 10 images du Québec

Partager







Dans un désir constant de suivre les grandes tendances sociales, le Sac de Chips a voulu mettre à l’épreuve l’intelligence artificielle.



Évidemment, en plus d’être des gens à la mode, on est aussi des avant-gardistes puisqu’on avait déjà demandé à une intelligence artificielle, en juillet 2022, d’écrire un article.

Cette fois-ci, pour savoir si ça marchait bien, on voulait tester la nouvelle patente Midjourney, qui est censée faire de bien belles images, mais on ne savait pas quoi lui demander.

Puisqu’on est un peu nonos et incapables de prendre des décisions par nous-mêmes, on a requis l’assistance d’une autre nouvelle patente, ChatGPT, pour dire à Midjourney quoi dessiner.



On a seulement dit à ChatGPT: «Rédige une série de 10 requêtes sur la culture pop québécoise pour un générateur d'images IA».

Voici donc les phrases inventées par le premier robot intelligent (ChatGPT) suivies par les superbes illustrations créés par le deuxième robot intelligent (Midjourney), suivies par nos observations.

«Génère une image d'un spectacle de danse folklorique traditionnelle québécoise»

Image générée par Midjourney

La première qui nous frappe: c’est quoi le drapeau? On dirait un mélange du drapeau du Canada, du Québec...et d’une place où il y a des cactus. En ce qui concerne les tenues vestimentaires, on n’était pas là dans ce temps-là. C’est dur à dire si c’est représentatif.

«Crée une image d'un célèbre artiste musical québécois se produisant sur scène»

Image générée par Midjourney

On dirait un mélange entre Vincent Vallières et Jonas! Pour ce qui est de la québécitude dans l’image, on repassera...

«Génère une image d'un plat québécois populaire, comme la tourtière ou la poutine»

Image générée par Midjourney

Le robot a visiblement décidé de combiner les deux propositions parce qu’on voit des frites en avant-plan, avec de la sauce et ce qui semble être des tranches de fromage fondu sur une tourtière. Il y a aussi la plus grosse motte de persil que vous avez vue de votre vie.

«Crée une image d'une célébration du Carnaval d'hiver de Québec»

Image générée par Midjourney

On dirait que le Carnaval de Québec se passe dans l’Upside Down dans Stranger Things.

«Génère une photo d'un joueur de hockey québécois en action»

Image générée par Midjourney



On dirait que la pochette de NHL 2024 est déjà prête.

«Crée une image d'un personnage de bande dessinée québécois»

Image générée par Midjourney



C’est comme un hybride entre Robin, Batman, Captain America et le chanteur français M.

«Génère une photo d'un monument québécois, comme le Château Frontenac ou la chute Montmorency»

Image générée par Midjourney

L’intelligence artificielle n’a même pas considéré les chutes Montmorency...

«Crée une image de la dernière collection d'un créateur de mode québécois»

Image générée par Midjourney

Ça fait très «Salon des métiers d’art», avec une référence subtile à Ding et Dong.

«Génère une image d'un réalisateur québécois en tournage»

Image générée par Midjourney

On dirait un cinéaste qui a fait quelques films importants dans les années 1970, et continue d’en réaliser un par année, mais personne ne regarde ces derniers.

«Crée une image d'un auteur québécois signant des copies de son dernier livre»

Image générée par Midjourney

Il ressemble vraiment à un amalgame de tous les auteurs québécois et on pense que son livre CHADUE GALRILE a l’air très intéressant.



Bref, on pense qu’on n’a jamais été aussi fiers d’être québécois. Merci ChatGPT et Midjourney!

