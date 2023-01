«Je cherche 3 1⁄2 à louer, plus ou moins 700$»: un partisan du Canadien se cherche un appart au Centre Bell

Partager







Alors que les logements abordables se font de plus en plus rares à Montréal, un partisan du Canadien à user d'ingéniosité pour se trouver une place où rester. Il a brandi une pancarte dans les gradins du Centre Bell sur laquelle on pouvait lire ceci: «Je cherche 3 1⁄2 à louer, plus ou moins 700$.»

Pendant le match qui opposait le Tricolore aux Panthers de la Floride, jeudi soir, le partisan a évidemment été photographié avec sa pancarte pour le moins originale. La photo a ensuite été partagée sur Reddit, où elle est vite devenue virale. Sur Facebook, sa publication a même été partagée plus d'une centaine de fois et récoltée 700 réactions.

«Il y a plus de chance que le Canadien gagne la coupe cette année qu'il réussisse à se trouver un 3 1/2 à ce prix-là...», a ironisé un internaute sous la publication.

La pancarte pourrait toutefois s'avérer payante: certaines personnes ont affirmé sous la publication qu'elles avaient un appartement de disponible. «Je loue mes 5 1/2 entre 800$ et 850$ par moi», a notamment répondu un propriétaire.

On lui souhaite bonne chance pour la suite!

