10 protecteurs thermiques pour sauver vos cheveux

Véritable bouclier pour nos cheveux, le protecteur thermique crée une barrière protectrice qui aide à limiter les dommages causés à la fibre capillaire tout en préservant l’hydratation. Fer à lisser ou à boucler et sèche-cheveux sont les pires ennemis de l’élasticité et la brillance.

Voici donc les 10 meilleurs protecteurs thermiques pour les cheveux.

Prix : 38$ / 90 ml

Meilleur pour : la brillance

Ce lait coiffant des plus légers et activé par les fortes températures ajoute de la douceur à notre chevelure. Il protège, oui, contre la chaleur, mais aussi de l’humidité... un gros plus lors des journées de pluie. Notez que ce produit est végétalien, non testé sur les animaux et offert dans un emballage recyclable.

Prix : 8$ / 130 ml

Meilleur pour : l'hydratation et les cheveux longs

Protégés de la chaleur, les cheveux sont soyeux, sans frisottis et brillants à souhait. Une fois l’hydratation emprisonnée, ce soin scelle et adoucit la cuticule du cheveu pour éliminer les fameuses pointes fourchues. Le résultat spectaculaire restera aussi beau pendant au moins 3 jours.

Prix : 7$ / 236 ml

Meilleur contre : les cheveux très rebelles

Cette formule protège contre la chaleur jusqu’à 230 °C (ou 450 °F), tout en réparant et hydratant les cheveux très endommagés. Infusée d'huile hydratante de marula, elle prévient les futurs bris et améliore la brillance. Pour tous les types de cheveux!

Prix : 19$ / 60 ml ou 42$ / 125 ml

Meilleur pour : la protection contre les UV

Ce complexe protecteur au miel revitalise tout en améliorant l’élasticité des cheveux, aidant ainsi à en prévenir les bris. Il fournit une protection contre la chaleur, mais aussi contre les UV. Sans parabènes, huile minérale, formaldéhydes et phtalates.

Prix : 40$ / 207 ml

Meilleur contre : la sécheresse et la décoloration

Ce produit est un 4 en 1 polyvalent qui démêle, protège contre la chaleur, contrôle les frisottis et rehausse l’éclat. Pour tous les types de cheveux, des plus fins aux plus épais.

Prix : 22$ / 150 ml

Meilleur contre : les frisottis

Ici, une crème superposable qui hydrate généreusement tout en offrant une protection thermique jusqu’à 230 °C / 450 °F. Idéale pour réaliser une mise en plis ultime nécessitant plusieurs outils de coiffage chauffants. Utilisez-la avec le sérum coiffant Press Agent Raincoatour pour des résultats optimaux.

Prix : 26$ / 125 ml

Meilleur pour : les cheveux colorés

Ce vaporisateur thermique est végétalien et non testé sur les animaux. On nous promet une brume légère et non collante, gorgée de composés botaniques, qui protège les cheveux de la chaleur et des dommages éventuels causés par les appareils chauffants.

Prix : 19$ / 177 ml

Meilleur pour : l'hydratation et le mouvement

Cette formule biphasée est idéale pour hydrater les cheveux sans lourdeur. Elle protège les cheveux de la chaleur du séchoir, du fer et même du soleil. Elle réduit le temps de séchage tout en enveloppant la crinière d'un parfum qui rappelle la plage.

Prix : 20$ / 170 ml

Meilleur pour : les cheveux raides

Si vous désirez obtenir la tendance des liquid hair, des cheveux raides utlra-brillants, voici le produit pour vous. Il hydrate et sublime la chevelure, tout en contrôlant les frisottis et en protégeant la chevelure des effets néfastes du fer plat.

Prix : 44$ / 188 ml

Meilleur pour : les cheveux épais et contre les frisottis

Ce vaporisateur thermique ne se contente pas de protéger contre la chaleur, il est activé par celle-ci. Les effets durent jusqu’à trois lavages, offrant ainsi une superbe résistance aux frisottis, une hydratation intensive et un fini super-brillant.

