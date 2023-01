Voici où boire les meilleurs chocolats chaud à Québec

Partager







Besoin d'un peu de courage pour survivre à l'hiver? Silo 57 a la solution parfaite pour vous : un bon chocolat chaud extra guimauves!

Que ce soit après une descente en ski, une balade dans le Vieux-Québec, la confection d'un bonhomme de neige en famille ou quelques coups de patins sur glace, il n'y a rien de mieux pour réchauffer les joues rouges et les mains froides qu'un bon chocolat chaud.

Voici 7 arrêts gourmands pour savourer les meilleurs chocolats chauds de la ville de Québec.

Cette chocolaterie de Québec surprend avec 10 (!!!) saveurs de chocolat chaud. Un chocolat chaud doux, corsé et épicé et bien plus sont offerts aux personnes qui recherchent une pause chocolatée. ​Pour la confection de leurs chocolats chauds, ils utilisent du lait et de la crème (ou du lait de soya) et des chocolats d'origine d'une multitude de pays. Profitez de votre passage pour visiter le Musée du chocolat.

634, rue Saint-Jean, Québec

À Saint-Roch, le café Saint-Henri fait partie de ses institutions qui se démarquent par leur beau décor et leur «vibe» chaleureuse. En plus de l'excellent café, un chocolat chaud préparé avec amour figure sur le menu qu'on aime accompagner d'un beigne.

849, rue Saint-Joseph, Québec

Que vous ayez envie d'un chocolat chaud classique ou d'un chocolat chaud plus spécial (Bonjour celui à la menthe), c'est l'endroit idéal pour déguster un breuvage réconfortant après une longue marche dans les rues enneigées de la ville. Attention, une fois suffit pour être charmé par l'astmosphère chaleureuse des succursales.

Voir les différentes adresses.

Chez Nektar, ce ne sont pas les options qui manquent au menu. Classique, épicé, choco-menthe, choco-bomb, mochaccino et mochaccino épicé, impossible de ne pas trouver votre match parfait. Ce qui est génial, c'est qu'il y a autant de choix que d'occasions d'aller savourer un bon chocolat chaud. À vos tasses, go!

Voir les différentes adresses.

Les résidents de Québec connaissent bien Champagne Chocolatier, cette chocolaterie artisanale, et lancent plusieurs éloges à leur chocolat chaud épicé.

525, rue Saint-Joseph E, Québec

Pour un doux moment mémorable, c'est au Bar Artefact qu'il faut vous rendre. En plus de proposer un savoureux chocolat chaud, le restaurant accompagne la boisson d'un scone et de crème fouettée. Pour une expérience encore plus complète, trempez votre scone dans votre breuvage chocolaté. Miam!

8, rue Saint Antoine, Québec

Qu'est-ce qui est mieux que bruncher entre amis ou en famille? Bruncher en famille ou entre amis avec une bonne tasse de chocolat chaud! En version classique ou à l'ancienne, la boisson chocolatée viendra assurément rehausser l'expérience et réchauffer votre coeur.

Voir les différentes adresses.

