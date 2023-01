Camille Felton est en couple et partage des photos de son nouvel amoureux

Partager







La Saint-Valentin est à nos portes, et Cupidon semble avoir frappé chez la comédienne Camille Felton!





Depuis quelque temps, en se promenant dans ses réseaux sociaux, on remarque que la comédienne semble filer le parfait amour avec son nouveau copain.



En effet, dans les plus récentes publications de Camille, on peut la voir poser à plus d'une reprise auprès d'un garçon prénommé Cédric.



D'abord une première fois, il y a quelques jours, alors que le duo profitait de l'hiver avec des chiens de traîneau.



Cédric ne s'est d'ailleurs pas gêné pour écrire «my love», dans les commentaires sous ce carrousel, ne laissant ainsi planer aucun doute quant à la nature de leur relation.



Puis une seconde fois, dimanche alors que le couple était en balade au Vermont, celle qu'on pourra bientôt voir dans le prochain film réalisé par Mariloup Wolfe a partagé une autre photo.

Selon sa page Facebook, Cédric habite Blainville et est pompier.

Avant cela, Camille fut en couple en 2019 avec un certain Philippe. Elle avait confié cela lors d'un entretien avec le magazine Échos Vedette.

On souhaite beaucoup de bonheur à Camille et à Cédric!



