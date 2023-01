Le chef du SPVM fait une énorme faveur à Maude Landry

Partager







Dimanche soir, Maude Landry était de passage à Tout le monde en parle pour faire la promotion de son nouveau one-woman-show, L’involution.

• À lire aussi: Anaïs Favron cause un petit malaise avec Roy Dupuis à Tout le monde en parle

Assise aux côtés du nouveau chef du SPVM, Fady Dagher, l’humoriste a profité de l’occasion pour lui demander une faveur, concernant son frère Gabriel, qui est policier.

«Mon frère voulait savoir si, il ne peut pas venir à ma première mardi, il travaille, il se demandait s’il pouvait...»

Dagher a éclaté de rire et a finalement dit qu’il allait le remplacer.

L’entrevue s’est terminée, et au retour de pause, Dagher a confirmé qu’il allait bel et bien patrouiller à la place de Gabriel lors de son quart de travail et que ce dernier pourrait aller voir sa sœur sur scène.

Un beau cadeau quand même.

Aussi sur le Sac de chips:

s