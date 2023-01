Voici ce qu’on sait sur l’étrange nuage orangé aperçu dans le ciel de la Turquie

Partager







Les habitants de Bursa, en Turquie, ont-ils assisté à une invasion extraterrestre? Absolument... pas! L'étrange nuage orangé en forme de soucoupe volante qui a survolé la ville il y a quelques jours n'est rien de plus qu'un nuage lenticulaire. Et ça mange quoi, en hiver, un nuage lenticulaire? On vous explique.

• À lire aussi: Une publicité d’Air France propose une étrange vision de Montréal

• À lire aussi: Pourquoi la Californie est-elle en première ligne des changements climatiques?

Qu’est-ce qu’un nuage lenticulaire?

Mettons d'abord une chose au clair: la forme du nuage aperçu en Turquie n'a rien d'anormal (ou d'extraterrestre).

Souvent, en effet, les nuages lenticulaires (ou altocumulus lenticularis pour les intimes) ont cette forme particulière qui, pour le commun des mortels, peut ressembler à une soucoupe volante ou, dans ce cas très précis, à une vulve.

Ce type de nuage se forme habituellement à plus de 2000 mètres d’altitude, au sommet des montagnes, lorsque deux autres ingrédients sont réunis: l'air humide et le vent.

Comment le nuage s’est-il retrouvé en ville?

La ville de Bursa, où le nuage a été aperçu jeudi dernier, est située tout près du mont Uludag, qui fait à peine 2550 mètres de haut.

C'est l'heure à laquelle il s'est formé qui a rendu le nuage turc si spécial: le phénomène s'est produit au lever du soleil. Son altitude, évaluée entre 3050 et 7000 mètres, lui a permis de capter les premières lueurs du jour, d’où sa couleur rose orangé.

Le nuage lenticulaire est resté dans le ciel au-dessus de Bursa près d’une heure, avant de se disperser.

De tels nuages peuvent être observés au Canada, par exemple, à proximité des Rocheuses canadiennes, qui traversent la Colombie-Britannique et l’Alberta.

Malheureusement pour nous, un nuage n'est pas prêt de se former au-dessus du mont Royal...

− Avec les informations du Washington Post

À voir aussi: