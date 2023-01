Les meilleurs restaurants chinois à Montréal

Partager







Diverse dans son ensemble, la gastronomie chinoise varie en fonction de la région et de la culture. Les cuisines du Sichuan, de Canton, de Shanghai, de Shandong et bien plus font partie de cette cuisine plurielle.

• À lire aussi: Voici où manger les meilleures phở de Montréal

Appréciée dans les quatre coins du monde, cette gastronomie célèbre de nombreux ingrédients comme le riz, les nouilles, les légumes, les fruits de mer et la viande (porc, boeuf, volaille, etc.). L’utilisation fréquente de la méthode de cuisson "wok" (un plat à fond épais utilisé pour la cuisson à haute température) et l’élaboration de plats à base de bouillon, soupe et pot-au-feu, en font sa renommée.

Dans les plats de cette cuisine, on note à toujours l'importance de l'équilibre des saveurs, comme celuiu entre le sucré, le salé, l'acide et l'amer.

Voici donc les meilleurs restaurants chinois de Montréal.

1. Nouilles de Lan Zhou

Si vous avez déjà fait une balade dans le quartier chinois de Montréal, vous êtes sans doute tombés devant la façade de Nouilles de Lan Zhou où les curieux s’arrêtent pour voir les chefs à l’action. Dans ce restaurant, ce sont des nouilles fraîches, étirées devant vos yeux qui vous seront servies. Faites à la minute, ces nouilles sont servies telles quelles ou dans un délicieux bouillon. Le menu comporte des options végétariennes et le restaurant propose une dizaine de places assises.

1006, boulevard Saint-Laurent, Montréal

2. Kanbai

Sans prétention, le Kanbai sert des spécialités du Sichuan, dont des sautés, du poulet général Tao, du riz frit au poulet, des nouilles chow mein, du porc sauce aigre-douce et bien plus.

1110, rue Clark, Montréal

Les dumplings, le canard BBQ et la soupe wonton sont à l’honneur au Dobe & Andy. Dans ce restaurant ouvert en 2019, on se sent aussitôt transporté dans un BBQ de Hong Kong. À essayer!

1071, rue Saint-Urbain, R-12, Montréal

4. Fondue au Liuyushou

Voici l’une des meilleures places de fondue chinoise à Montréal et ses environs! Pour une soirée gastronomique entre amis, misez sur ce restaurant de fondue dont les viandes et les aliments sont toujours frais. Un bar à sauce saura plaire aux «types sauce» de ce monde.

1224, rue Crescent, Montréal

Au menu de ce restaurant du quartier chinois: des dimsums savoureux et préparés selon les règles de l’art. Le restaurant est ouvert depuis plus de 40 ans (!!!). On s’y rend pour les dimsums, cet ensemble de petites bouchées issues de la cuisine cantonaise, servies sur des tables à roulettes. À manger sans modération.

1111, rue Saint-Urbain, Montréal

6. Shīfu

Ce tout nouveau restaurant chinois du centre-ville cultive la fibre locale avec des plats tels que des har gao aux crevettes, des dumplings, des nouilles chow mein, différents riz frits, des nouilles udon, des plats de tofu ou du poulet général Tao. Plusieurs options végétariennes sont inscrites au menu. C’est le restaurant idéal pour un repas à emporter.

1460, rue Mackay, Montréal

7. Beijing

Chez Beijing, les mets cantonais et sichuanais à partager remplissent la table. Tous y trouvent leur compte dans le menu qui comporte plusieurs options. Les incontournables: les spares-ribs et la soupe au canard BBQ.

92, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal

8. La Maison VIP

Pour un bon rapport qualité-prix, mieux vaut miser sur La Maison VIP. Les grandes tables aux nappes blanches se remplissent vite d’une multitude de plats tous aussi alléchants les uns que les autres. Leur homard à la cantonaise s’attire plusieurs éloges.

1077, rue Clark, Montréal

Ouvert en 1987 à Montréal, le Café Mei est un restaurant chinois situé au cœur du Mile-End. Sa cuisine provient des quatre coins de la Chine, avec quelques inspirations vietnamiennes et thaïlandaises. Dimsums à la vapeur ou frits, soupe wonton et chow mein à la cantonaise sont au menu.

5309, boulevard Saint-Laurent, Montréal

• À lire aussi: Les meilleurs restaurants indiens de Montréal

• À lire aussi: Les 23 meilleurs restaurants italiens à Montréal

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s