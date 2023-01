«The Last of Us»: la plus grande croissance de cotes d’écoute de la première à l'épisode 2 à HBO

Partager







L’adaptation du jeu vidéo de Naughty Dog, The Last of Us, est un succès monstre pour le réseau HBO. Après avoir eu la deuxième plus grosse première en 13 ans, derrière House of the Dragon, la série attire encore plus de gens avec le deuxième épisode.

Selon les calculs de Nielsen et Warner Bros. Discovery cités par Variety, le deuxième épisode de la série The Last of Us a attiré 5,7 millions d’auditeurs à HBO et HBO Max. Il s’agit donc d’une croissance de 22% par rapport à l’épisode précédent, diffusé le 15 janvier. Selon HBO, il s’agit de la plus grosse croissance d’un premier épisode vers un deuxième dans l’histoire des séries dramatiques «HBO Originals».

Or, le premier épisode continue d’attirer de nouveaux auditeurs. Alors qu’il avait compté 4,7 millions d’auditeurs lors de son lancement, le nombre s'est élevé jusqu’à 10 millions d’auditeurs après deux jours de disponibilité dans les plateformes de streaming. Toujours selon Variety, le premier épisode est maintenant rendu à 18 millions d’auditeurs après un peu plus d'une semaine. Le deuxième épisode, intitulé «Infected», pourrait donc aussi obtenir des cotes d’écoute spectaculaires dans les prochains jours, car les audiences du dimanche soir ne comptent que pour 20% à 40% du visionnement total.

Le succès de la série The Last of Us sur HBO ne surprend toutefois personne. Il s’agit après tout de l'adaptation d’une franchise de jeux vidéo ayant le même titre, extrêmement populaire.

Vous pouvez lire notre critique de la série The Last of Us à HBO juste ici. Ou en savoir plus sur l’épisode deux, ici!

