«WWE 2K23»: John Cena en couverture du nouveau jeu qui arrive ce printemps

Partager







Le 17 mars prochain aura lieu la sortie du tout nouveau jeu de lutte WWE 2K23 avec nul autre que le maître de l’invisibilité en couverture des trois éditions, John Cena.

• À lire aussi: Hogwarts Legacy: voyez Poudlard d’une vue aérienne dans cette nouvelle bande-annonce époustouflante

• À lire aussi: Returnal débarque sur PC en février

Bientôt disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Series X/S et PC, WWE 2K23 célébrera le 20e anniversaire de Cena en tant que superstar de la lutte en le présentant sur les trois couvertures.

2K Games

Alors que l’édition standard arrive le 17 mars, l’édition Deluxe et l’édition Icon de WWE 2K23 sortiront plutôt le 14 mars. Une édition Cross-Gen du jeu sera également disponible le 17 mars.

Pour célébrer l’homme qui a longtemps été connu sous le nom de Doctor of Thuganomics, le mode 2K Showcase permettra aux joueurs de revisiter les matchs les plus emblématiques de Cena avec des commentaires de l’homme lui-même.

2K Games s’est même permis un petit clin d’œil au meme de Cena pour la première bande-annonce du jeu.

Un nouveau mode fera aussi officiellement son entrée. Le mode WarGames permettra aux joueurs de s’engager dans des matchs intenses à trois contre trois ou quatre contre quatre, en solo ou en multijoueur.

La sortie officielle de WWE 2K23 se fera le 17 mars prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Series X/S et PC.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s