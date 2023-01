7 restaurants pour les amoureux de fromage à Québec

Partager







Qu'il soit de vache, de chèvre ou de brebis, le fromage rend les plats encore plus savoureux. Gratiné, fondu ou cru, il est toujours le bienvenu à la table.

Voici sept restaurants où il faut absolument aller à Québec pour une soirée des plus fromagées.

On va à La Bûche pour la poutine maison, sauce coureur des bois et whisky à l’érable! Un pur délice! Impossible de passer sous silence l’assiette de fromages du Québec et la fameuse soupe à l'oignon, bouillon au vin rouge, gratinée au fromage 1608. Mention spéciale pour le concept de cuisine traditionnelle québécoise avec une tournure très actuelle!

49, rue Saint-Louis, Québec

Pour les maniaques de crêpes... et de fromage, car ici, on n’a pas peur d’en garnir votre plat. Vous choisissez vos viandes, vos légumes, votre sauce et votre fromage (mozzarella, suisse ou fromage à la crème). Sinon, voici deux suggestions du côté des salées: la jambon fumé, suisse, asperges, béchamel et celle avec dinde, œuf, mozzarella et champignons.

1136, rue Saint-Jean, Québec

Le fromage a sa place dans plusieurs assiettes succulentes, dont les boulettes de viande et le fromage Dorémi. Parmi les calzones, la Suisse est incroyable (sauce tomate, jambon, champignons Portobello, champignons de Paris, fromage suisse) et impossible de passer à côté de la Tutto va bene (sauce tomate, bacon, champignons, fromage de chèvre, fromage Mozzarella).

1298, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Un lieu de dégustation et de découvertes situé dans le prestigieux Château Frontenac! Il faut essayer les assiettes de fromages et charcuteries et la croquette de canard du lac Brome avec son fromage Pacific Rock de Portneuf. Une grande variété de fromages de différentes régions du Québec vous éveillera les papilles.

1, rue des Carrières, Québec

Ici, tous les soirs, c’est la fête mexicaine autour des nachos, tacos et quesadillas remplis de fromage. Après le repas, vous répandrez la bonne nouvelle, car cette adresse est assurément à mettre sur sa liste des restaurants où il faut absolument aller. Les commandes pour emporter sont aussi possibles, mais nous vous proposons assurément d’y mettre le pied pour l’ambiance incroyable.

732, avenue Royale, Québec

Pour les amoureux de poutine (et de fromage qui fait skouik skouik), c’est la place! Avec son fromage frais du jour, servi en abondance, la délicieuse poutine de la Fromagerie Victoria est disponible avec cinq choix de sauces différentes: sauce douce, BBQ, italienne, au poivre ou piquante. De plus sont offertes trois sortes de macaronis au fromage.

Plusieurs adresses

Pas le choix de goûter à la soupe à l’oignon gratinée ou encore aux escargots à l’ail gratinés... tout simplement exquis. Parmi les choix de fondues au fromage: La Québécoise (fromages du Québec), la Fondue Forestière (champignons et cognac) et La Grolla, pure et simple (Gruyère et Vacherin).

815, côte d'Abraham, Québec

