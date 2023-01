Adult Swim et Squanch Games coupent les ponts avec Justin Roiland

Partager







Mise en garde / traumavertissement: cet article parle de violence conjugale.

Faisant face à des accusations de violence conjugale, le co-créateur de Rick & Morty Justin Roiland perd deux grosses associations.

Mardi soir, le géant américain Adult Swim a mis fin à son association avec le créateur. Le réseau a ajouté que la série Rick & Morty continuera, et que la saison 7 est encore en production.

Des sources de The Hollywood Reporter auraient dévoilé que les voix pour les rôles de Roiland seraient bientôt remplacées par d’autres acteurs.

Bien que Roiland soit toujours crédité en tant que co-créateur, son co-créateur Dan Harmon sera désormais le seul showrunner. La série doit continuer jusqu'à la saison 10.

Squanch Games annonce la démission de Roiland

Le studio Squanch Games a annoncé la démission de son cofondateur Justin Roiland, dans une publication Twitter mardi soir.

«Le 16 janvier 2023, Squanch Games a reçu la démission de Justin Roiland. L'équipe passionnée de Squanch Games continuera à développer des jeux que nos fans adorent tout en continuant à soutenir et à améliorer High on Life», lit-on dans le communiqué.

Accusations contre Justin Roiland

Le 12 janvier, NBC News a dévoilé que Roiland était accusé d'un chef d'accusation pour coups et blessures dans un contexte conjugal avec lésions corporelles, et d'un chef d'accusation de séquestration par menace, violence, fraude ou tromperie dans le comté d'Orange en Californie, à la suite d'un incident présumé en 2020 avec une personne que Roiland fréquentait.

Roiland a plaidé non coupable et, en 2020, a été libéré sous caution de 50 000 dollars. Plusieurs audiences préliminaires ont déjà eu lieu, et Roiland doit retourner au tribunal le 27 avril prochain.