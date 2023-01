L’un des meilleurs SSD pour PS5 est à son plus bas prix

Partager







On adore la PlayStation 5, mais son petit espace de stockage peut rapidement devenir un vrai casse-tête. Par chance, le SSD MP600 Pro LPX de Corsair 2 To est actuellement en vente à son plus bas prix et offre une excellente solution au problème d’espace de la console de Sony.

Pour un temps limité, il est possible de mettre la main sur le modèle de 2 To avec dissipateur de chaleur inclus pour seulement 264,99$.

Conçus pour les opérations exigeantes, les disques SSD MP600 Pro offrent une bande passante aux normes de Sony et un débit haute performance, parfait pour les jeux vidéo.

Pour commander le SSD M.2 NVME MP600 LPX 2 To de Corsair:

Disque SSD M.2 NVMe MP600 Pro LPX de Corsair Compatible avec la PlayStation 5 *Les prix peuvent changer sans préavis. 264,99$ Amazon Canada

264,99$ Newegg Canada

