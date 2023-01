Montréal est au deuxième rang des villes canadiennes les plus décevantes

Partager







Montréal est au deuxième rang des villes canadiennes les plus surestimées, selon une compilation d’avis en ligne réalisée par une firme du Royaume-Uni.

• À lire aussi: 565 M$ pour améliorer le service dans le métro à Montréal

C’est la ville de Toronto qui se mérite la plus haute marche du podium, d’après la compilation de la firme d’analystes indépendants King Casino Bonus.

L’analyse a établi que 10,9% des visiteurs qui passent par la ville reine sont déçus de leur expérience. L’activité qualifiée la plus «décevante» est le zoo de Toronto, toujours selon les avis récoltés à partir de sites comme TripAdvisor.

Montréal est non loin derrière, avec 10,3% des visiteurs qui estiment que la ville ne répond pas à leurs attentes. L’attraction la plus décevante de la métropole? Le Biodôme de Montréal.

Vancouver ferme la marche du (triste) podium avec 9,3% des visiteurs qui se disent «déçus» de leur expérience, indiquant que le quartier Gastown est l’attraction la plus surestimée.

Dans le classement mondial des villes surestimées, Toronto est classé au 36e rang, Montréal au 43e et Vancouver au 56e.

Quant à Ottawa et Québec, elles arrivent ex aequo au 5e rang des villes les plus décevantes au pays.

Photo Pierre-Paul Poulin Vue aérienne du Biodôme de Montréal

Bangkok en première place

La ville de Bangkok, en Thaïlande, est couronnée la ville la plus surestimée au monde, avec 16% des visiteurs qui expriment leur insatisfaction en quittant la ville.

«Le quartier de Khao San Road est particulièrement mal noté par les visiteurs et décrit comme extrêmement touristique et seulement acceptable si vous êtes jeune et que vous cherchez à faire la fête. Même la célèbre cuisine de rue de Bangkok n'a pas impressionné la plupart des critiques», explique King Casino Bonus dans son analyse.

Photo : Shutterstock Bangkok, en Thaïlande.

Miami, en Floride, arrive au 2e rang mondial avec 13,9% d’avis qui qualifient la ville la plus surestimée des États-Unis.

Londres est au 3e rang, avec 13,8% d’avis qui ne vantent guère les activités touristiques de la capitale anglaise. La grande roue London Eye, Buckingham Palace et la tour du Big Ben récoltent les pires avis de touristes.

Pour en arriver à ces résultats, l’entreprise du Royaume-Uni s’est fiée aux notes et avis laissés sur TripAdvisor en date de décembre 2022. Elle a aussi compilé des données à partir des classements déjà établis par Euromonitor et Global Destination Cities Index.

King Casino Bonus s’est aussi basé sur certains mots-clés comme «très décevant» ou même «pas aussi bien que prévu».

À voir aussi: