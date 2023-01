PFK crée ENFIN des bâtons d’encens qui sentent le poulet frit à la Kentucky

Partager







Sonnez hautbois! Résonnez musettes!



Comme dans l’hymne national de la France, le jour de gloire est arrivé.

Les bonnes gens derrière la division thaïlandaise de Kentucky Fried Chicken (Poulet frit à la Kentucky dans la Belle province) ont finalement cédé à la pression populaire et ont déployé les efforts nécessaires à la création de bâtons d’encens à odeur de PFK.



Grâce à l’apport d'experts en odeurs et parfums, la filiale du royaume du sud-est asiatique de la chaîne internationale de restauration rapide a réussi à concocter une formule de bâton d'encens qui a non seulement l'air assez bonne à manger, mais dégage le même arôme que le poulet frit Kentucky lorsqu'il est allumé.

Image PFK Thaïlande

Toutefois, faire passer le projet de concept à réalité s’est avéré beaucoup plus ardu que prévu. Les experts n'avaient pas à reproduire la recette de 11 herbes et épices de PFK, mais ils devaient compter sur des arômes alimentaires pour atteindre leur objectif.

Concevoir l'apparence et la texture de ces bâtons d'encens uniques constituait également un défi à relever, car ils devaient être aussi délicieux que dotés d’une odeur alléchante.

Pak Wansiri, le PDG de la firme de marketing Wunderman Thompson Thailand, a déclaré que l'objectif de ce projet unique était d'attirer l'attention du public sur la marque KFC à l’occasion du Nouvel An chinois.

Image PFK Thaïlande

L'allumage de bâtons d'encens pour rendre hommage aux dieux est en effet une tradition séculaire de laquelle il souhaite tirer profit.

Mettre la main sur ses bâtons d’encens n’est cependant pas une sinécure pour nous autres, Occidentaux nord-américains.

Il faut d’abord inventer une machine à voyager dans le temps, puis vous rendre à une époque entre le 10 janvier et le 12 janvier 2023.

Il faut ensuite apprendre la langue thaïe et déchiffrer le message Facebbok suivant qui, si on a bien compris, sous-entend qu’il faut laisser un commentaire sous la publication pour participer à un concours.

Il faut finalement gagner ledit concours.

Bref, bonne chance!

