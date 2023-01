Des livreurs de meubles abandonnent un divan coincé dans la cage d’escalier d’une maison neuve et s’en vont

Partager







L’heureux propriétaire d’une maison flambant neuve a été malheureux de constater que son nouveau divan avait été inextricablement laissé pour compte par des livreurs.



Selon ce que rapporte la BBC, Luke Ansell, de Bournemouth au Royaume-Uni, a été consterné de voir que les murs de sa cage d’escalier sont maintenant dans un piteux état depuis que des livreurs de meubles un peu pressés sont restés bloqués avec son nouveau sofa.

• À lire aussi: Cette magnifique couverture-pénis vous permet de relaxer bien au chaud devant la télé



Cette histoire insolite a débuté le 19 janvier dernier quand Ansell a fait la réception du nouveau divan en cuir qu’il avait précédemment commandé sur le site designersofas4u.co.uk.

Les deux hommes auraient estimé qu'il y avait assez de place pour monter le canapé jusqu'au bureau situé au deuxième étage.

Mais se faisant, ils ont rencontré un écueil.

«Ils sont restés pris et ont essayé de le libérer mais ils sont restés encore plus coincés. Ils ont dit: "Nous ne pouvons plus rien faire, nous n'avons pas le temps, nous devons y aller"».



Et les deux Britanniques ont filé à l’anglaise.

Photo Luke Ansell

«C'est un cauchemar absolu. Ils m'ont même demandé de signer une note pour dire qu'il avait été livré. Il y a eu toute une confrontation», a ajouté l’homme dont le divan était alors dans une fâcheuse position.

• À lire aussi: Une grand-mère de 82 ans découvre une machette de Rambo dans un sofa qu’elle a acheté sur Facebook Marketplace



Ansell a ensuite eu l’idée de génie de prendre en photo le sofa de la discorde et de publier les clichés sur un groupe Facebook local.

Photo Luke Ansell



Quatre bons samaritains se sont alors manifestés pour venir l’aider à reprendre le contrôle sur son meuble récalcitrant.



L’opération ne s’est toutefois pas déroulée sans heurts.

• À lire aussi: Un incident force IKEA à rappeler aux clients qu’il est interdit de se masturber dans ses magasins



Selon lui, le plâtre et les boiseries de sa cage d’escalier ont été gravement endommagés dans la succession d’événements.

Photo Luke Ansell

Photo Luke Ansell

Bien sûr, le client lésé a fait une plainte au département de service à la clientèle du commerçant qui, par courriel, lui a fait parvenir la réponse suivante:



«Pendant que notre chauffeur et son collègue tentaient de monter le sofa sur la deuxième volée de marches, vous avez également essayé d'aider les deux livreurs et vous avez réussi à coincer le canapé et à endommager les murs. En tant qu'entreprise, nous essayons toujours de donner la priorité à nos clients et avons bâti notre entreprise vieille de 13 ans avec cela à l’avant-plan de nos esprits. En tant qu'employeur, nous essayons également de nous assurer que notre personnel est en sécurité et au sommet de nos priorités.»

• À lire aussi: Une femme s’endort sur un lit et passe la nuit dans un magasin de matelas sans faire exprès

Néanmoins, la compagnie qui a vendu le divan a admis que ses deux employés étaient «très contrariés et désolés pour tout mal et inconvénient causé», et a offert de couvrir les coûts de réparation des dommages aux murs et aux escaliers.

Elle a aussi promis un tout nouveau canapé de remplacement.

La firme a de plus déclaré qu'elle procurerait, à l'avenir, des caméras portées sur le corps à ses équipes de livraison

Et finalement, elle a déclaré à la BBC qu'elle menait une «enquête interne» afin de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles le canapé s’est retrouvé immobilisé dans l’escalier.

Ouf! Quelle histoire!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s