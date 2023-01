Jeremy Renner tentait de sauver son neveu lorsqu'il a été écrasé par son chasse-neige

Partager







Jeremy Renner tentait de sauver son neveu lorsqu'il a été renversé par son chasse-neige le 1er janvier.

L'acteur de Marvel a été transporté d'urgence à l'hôpital le jour du Nouvel An après avoir subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques lors d'un accident impliquant son chasse-neige personnel près de chez lui à Reno, dans le Nevada. Selon un rapport du bureau du shérif du comté de Washoe obtenu par CNN, il a utilisé son engin PistenBully pour sortir le véhicule de son neveu adulte de la neige.

Après avoir remorqué la voiture dans une rue, le chasse-neige a commencé à «glisser latéralement sur une colline, Renner a alors sauté de son PistenBully pour sauver son neveu.» « Une fois qu'il a quitté le Pistenbully, il s'est rendu compte [que l'appareil] se dirigeait directement vers [son neveu], indique le rapport. Il craignait que le Pistenbully ne frappe [son neveu], alors il a décidé d'essayer d'arrêter ou de détourner le Pistenbully.»

La vedette de 52 ans a voulu grimper sur la chenille mobile du véhicule pour rentrer dans la cabine, mais il a été «happé sous le véhicule par la chenille et a été écrasé».

«Le Pistenbully a roulé sur lui et a continué sur la route, peut-on lire dans le rapport. Il s'est allongé sur le sol et s'est concentré sur sa respiration pendant que son neveu et d'autres lui ont apporté de l'aide jusqu'à ce que le personnel médical arrive sur place.»

Dans le rapport, les responsables ont noté que la machine avait quelques «problèmes mécaniques», mais ils pensent qu'elle aurait cessé de bouger si Jeremy Renner avait appliqué le frein d'urgence à sa sortie. Cependant, le voyant de frein à l'intérieur de la cabine ne fonctionnait pas, et « des problèmes mécaniques [pourraient] avoir été un facteur dans cet accident ».

L'acteur, qui a subi plus de 30 fractures lors de l'incident, est aujourd'hui en convalescence chez lui, avec sa famille.