Le cannabis rend-il le sexe meilleur? Voici ce que dit la science

Augmentation de la libido, plus grand laisser-aller, orgasmes multiples et plus intenses: le cannabis pourrait permettre de pimenter la vie sexuelle de plusieurs façons, selon une nouvelle étude. Mais attention: la plante pourrait aussi avoir des effets contre-productifs, surtout chez les hommes.

Déjà en 1984, une étude menée sur des étudiants universitaires américains avait conclu que de fumer un joint avait le potentiel de faire monter le désir, en plus d’augmenter le plaisir pendant l’acte sexuel.

Depuis, plusieurs études sont arrivées à des constats similaires. Comme la plupart d’entre elles ont été menées à l'époque où le cannabis était encore illégal, elles ont été réalisées sur un nombre restreint de participants.

Une étude publiée le 20 janvier dernier dans le Journal of Cannabis Research semble toutefois confirmer les effets positifs que peut avoir le pot sur le sexe.

70% des participants à cette étude ont en effet indiqué avoir plus de désirs sexuels et des orgasmes plus puissants sous l’effet du cannabis, rapporte Amanda Mosher, auteure principale de l’étude et sexologue américaine spécialisée dans le lien entre le cannabis et le sexe.

Le même pourcentage de participants a déclaré que le cannabis avait un impact sur le goût et le toucher, deux sens particulièrement sollicités lors d’une relation sexuelle.

Pour 63% des répondants, le cannabis rime également avec des séances de masturbation plus plaisantes.

Il faut toutefois noter que les effets bénéfiques rapportés étaient ceux d'une consommation de cannabis modérée. Une trop grosse dose de THC – le principal élément psychoactif de la plante – peut avoir plusieurs effets contre-productifs.

Mieux chez les femmes

Les femmes profiteraient davantage des effets bénéfiques que les hommes, remarque la chercheuse.

Les résultats de l’étude suggèrent effectivement «que le cannabis peut potentiellement combler le fossé de l’inégalité en matière d’orgasme» entre les hommes et les femmes.

Les données recueillies par Amanda Mosher et ses collègues indiquent que 40% des participantes atteignent plus souvent des orgasmes multiples après avoir consommé du cannabis.

Ces données vont dans le sens de la littérature existante. En 2019, 34% des 373 femmes interrogées dans une clinique gynécologique du Missouri, aux États-Unis, avaient rapporté que de consommer de la marijuana avant une activité sexuelle permettait d’apaiser leur anxiété, de diminuer la douleur liée au vaginisme, en plus d'augmenter leur libido.

Les fumeuses régulières seraient ainsi 2,10 fois plus susceptibles de se dire sexuellement satisfaites que les autres, selon cette étude.

D’autres recherches ont également conclu qu’un nombre important de femmes rapportent une plus grande facilité à connecter avec leur partenaire lorsqu’elles sont sous l’influence du cannabis.

Messieurs, attention!

Si la consommation de cannabis peut être bénéfique pour les hommes, et stimuler notamment leur libido, elle peut aussi avoir l’effet inverse.

Selon l’International Society for Sexual Medicine, qui s’est intéressée au sujet, certains hommes ont rapporté que l’état de fatigue induit par le cannabis nuisait à leur appétit sexuel. Le pot peut également être associé à de l’anxiété de performance – à l'origine de problèmes de dysfonction érectile –, à des difficultés à atteindre l’orgasme et à une éjaculation précoce.

De plus, la consommation de cannabis affecterait la fertilité des hommes. Elle pourrait contribuer à une diminution du nombre de spermatozoïdes ou de leur qualité, entraîner une «déformation des spermatozoïdes» et affaiblir leur capacité à se déplacer.