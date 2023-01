Plus de 1000$: les 4 1⁄2 ont subi la plus forte augmentation des loyers en 20 ans à Montréal

Partager







Entre 2021 et 2022, les appartements de deux chambres à Montréal ont connu la plus forte augmentation de loyer en 20 ans, passant en moyenne de 931$ à 1010$, constate la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans son nouveau rapport.

Jeudi, la SCHL a publié son rapport annuel sur l’état du marché locatif canadien.

On y apprend que le loyer moyen d’un 4 1⁄2 a connu une augmentation de 5,4% en un an dans la grande région de Montréal et est évalué aujourd’hui à 1 010$.

Nouveauté cette année : la SCHL différencie désormais l’évolution des loyers des logements occupés par de nouveaux locataires et des logements déjà occupés depuis plusieurs années.

À Montréal, entre 2021 et 2022, les loyers ont augmenté de 14,5 % pour les logements ayant accueilli de nouveaux locataires. La hausse moyenne pour les logements déjà occupés se limitait quant à elle à 3,5%. Ainsi, pour les appartements de 2 chambres à Montréal, la SCHL constate un écart de 28 % entre le loyer moyen des unités ayant accueilli de nouveaux locataires (1 235 $) et celui d’un logement occupé par les mêmes locataires (963 $).

«Lorsqu’un logement est libéré par son locataire, le propriétaire peut réajuster le prix selon le loyer des logements comparables [au prix du marché]», écrit la SCHL pour expliquer cet écart.

Le loyer moyen a augmenté de 5,6 % dans les logements déjà existants du Québec. À Gatineau, le bond a été de 10 %, à Sherbrooke, 8,8 %, à Trois-Rivières, 6,5 % et à Montréal, 5,1 %. Ces hausses considérables font que le coût moyen d’un logement atteint maintenant 1203 $ à Gatineau, 998 $ à Montréal et 947 $ à Québec.

Le plus faible taux d’inoccupation au pays en 20 ans

Autre fait saillant : le Canada connait son plus faible taux d’inoccupation au pays depuis 2001, passant de 3,1 % en 2021 à 1,9 % en 2022. Cette donnée représente le nombre de logements disponibles au pays.

«La montée des taux hypothécaires, qui a fait augmenter les coûts déjà élevés de la possession d’une habitation, a également soutenu la demande de logements locatifs. Elle a donc rendu la transition vers l’accession à la propriété plus difficile et moins attrayante pour les locataires», explique la SCHL dans son rapport.

Et Montréal n’y échappe pas : le taux d’inoccupation sur l’île de Montréal est descendu de 3,7 à 2,3 % en un an, une baisse expliquée par un fort rebond de la migration internationale et un ralentissement de l’accession à la propriété, explique le rapport.

Les taux de logements inoccupés diminuent drastiquement, mais les loyers, eux, accélèrent leur escalade, remarque la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain est un regroupement national de défense collective du droit au logement (FRAPRU), Véronique Laflamme.

«Nous ne sommes pas loin de la tempête parfaite, si on prend également en considération le nombre élevé d’évictions dues à la spéculation. L’année qui commence sera extrêmement difficile pour le droit au logement, partout au Québec», a-t-elle confié à 24 heures après avoir pris connaissance du Rapport sur le marché locatif.