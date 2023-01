Propos controversés sur l’immigration: Jean-François Lisée se fait ramasser sur Twitter

Partager







La twittosphère n’a (vraiment) pas été tendre à l’égard de l’ancien chef du Parti Québécois Jean-François Lisée après qu’il a tenu des propos controversés sur la manière dont il traiterait les demandeurs d’asile irréguliers qui passent par le chemin Roxham.

• À lire aussi: Que se passe-t-il au chemin Roxham? 6 questions pour mieux comprendre

• À lire aussi: «Le chemin Roxham dévalorise le processus régulier d’accueil des réfugiés»

Dans l’extrait vidéo de l’émission Les mordus de politique diffusée en semaine sur les ondes du RDI, les quatre panélistes échangent sur l’immigration et les entrées irrégulières au chemin Roxham, à la frontière canado-américaine.

#RDIMordus



Chemin Roxham



Une proposition controversée @JFLisee fait beaucoup réagir les Mordus



«On garde tous les francophones et ceux qui ont de la famille immédiate au Québec et les autres on les met dans un bel autobus (...) et on les emmène à Ottawa»#polqc #polcan pic.twitter.com/1mUaZJFicH — Sébastien Bovet (@SebBovetSRC) January 24, 2023

C’est alors que Jean-François Lisée se plaint du nombre de demandeurs d’asile qui arrivent au Québec, une partie desquels sont envoyés en Ontario par le gouvernement fédéral.

«Si vous ne prenez pas 80% des demandeurs [d’asile] pour les distribuer équitablement à l’intérieur de cette magnifique Fédération, nous [le Québec] on va le faire, dit l’ancien politicien. On garde tous les francophones et ceux qui ont de la famille immédiate au Québec et les autres, on les met dans un bel autobus climatisé et on les emmène à Immigration Canada à Ottawa.»

Les autres panélistes et l’animateur Sébastien Bovet lui ont d’ailleurs souligné que cette mise en situation était une réalité dans certains États américains, comme en Floride, où le gouverneur Ron DeSantis loue des avions et des bus pour les envoyer dans un autre État.

Voici 5 réactions (parmi tant d’autres) publiées sur Twitter

Oui, le chemin Roxham soulève des enjeux préoccupants, mais ces propos me choquent. Les demandeurs d’asile sont des hommes, des femmes et des enfants qui vivent une situation extrêmement difficile. Ils sont des êtres humains avec les mêmes besoins fondamentaux que nous tous. — Michelle Setlakwe, Députée de Mont-Royal-Outremont (@MichelleSetlak1) January 25, 2023

«Ces propos me choquent», note la députée libérale à l’Assemblée nationale Michelle Setlakwe. «Les demandeurs d’asile [...] sont des êtres humains avec les mêmes besoins fondamentaux que nous tous.»

Il n’y a pas de différence de fond entre cette « proposition » abjecte et les déportations des gouverneurs républicains de Floride et du Texas. https://t.co/HqxhYXCJCH — Yves Boisvert (@YvesBoisvert) January 25, 2023

Pourquoi vous invitez encore ce type à vos émissions?? Pourquoi pas le laisser écrire sa merde sur son blog pour ses fans? Ce serait déjà ben en masse!!

Et venez pas me parler de « canceller ». Rien ne l’empêche d’écrire sur son blog et de faire des vidéos sur YouTube. — 𝓐𝓵𝓮𝔁𝓪𝓷𝓭𝓻𝓪 𝓑. ❀ (@__alexandra_b) January 24, 2023

«Pourquoi vous invitez encore ce type à vos émissions?», se questionne une internaute. «Pourquoi pas le laisser écrire sa merde sur son blog pour ses fans? Ce serait déjà ben en masse!»

Profondément dégoûtant. On croirait entendre un américain républicain fêlé. — Annick Desjardins (@annickdes) January 25, 2023

Criss... Y parle d'êtres humains comme si c'était de la pure marchandise. Quel mépris et dégoût pour le genre humain! — Simon Galipeau 🇺🇦🇹🇼🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇪🇺🏳️‍🌈⚜️ (@psykotikx) January 25, 2023

«[Il] parle d’êtres humains comme si c’était de la pure marchandise. Quel mépris et dégoût pour le genre humain!»

À voir aussi: