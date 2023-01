Comme dans Terminator, ce robot se liquéfie avant de reprendre sa forme initiale

Partager







Des chercheurs chinois ont publié leurs travaux sur le développement d'un petit robot capable de passer d'un état solide à un état liquide pour passer outre divers obstacles sur sa route. À l'avenir, ce type de machine, miniaturisée, pourrait être utile dans le domaine médical.

Cela fait plusieurs années maintenant que le concept de robotique molle agite l'imaginaire. Il regroupe jusqu'à présent de nombreux travaux en rapport avec des matériaux et des structures souples, élastiques ou bien déformables, adaptées à la robotique. Dans l'absolu, de telles recherches pourraient un jour aboutir à des robots capables de se réparer, et même de se dupliquer.

Dans le cadre de cette nouvelle expérience, un cap est franchi, avec donc un petit robot (en forme de LEGO) capable de se liquéfier tout seul, avant de pouvoir reprendre sa forme initiale. Pour démontrer son efficacité, des chercheurs l'ont filmé en train de passer de cette manière entre barreaux, sachant que le but est précisément de se liquéfier pour passer n'importe quel obstacle. À la vue de cette vidéo, les cinéphiles penseront immédiatement à «Terminator 2» et à son redoutable robot T-1000, lui-même capable des mêmes prouesses. Mais contrairement au T-1000, ce robot ne se reforme pas tout seul. Dans le cas présent, il faut encore une intervention humaine et replacer le liquide dans un moule.

Cette performance est rendue possible grâce à un alliage utilisant notamment du gallium, dont les propriétés lui permettent de passer de solide à liquide dès 30 degrés. C'est un champ d’induction magnétique qui chauffe ici l'ensemble et qui lui permet de fondre facilement. Les particules, liquides, continuent néanmoins de se déplacer, malgré le changement d'état du robot, jusqu'à, pour cet exemple précis, sortir de sa cage. Il sera toujours possible ensuite de leur faire regagner leur forme initiale, en les refroidissant et en les replaçant dans un moule.

Même si ces recherches en sont encore à un stade embryonnaire, les chercheurs évoquent déjà de premiers usages pratiques. Ce type de robot, miniaturisé, pourrait ainsi agir à l'intérieur du corps, comme pour aider à expulser un corps étranger du tube digestif ou administrer des médicaments dans un organe précis. Une fois sa mission terminée, il se liquéfierait. Dans un autre genre, ils évoquent aussi la possibilité de créer un jour des vis et des tournevis universels.