Des images vidéo montrent la violente attaque au marteau dont a été victime Paul Pelosi, le mari de l’ancienne présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi

Le 28 octobre dernier, Paul Pelosi a été attaqué, chez lui, par une homme adepte de la mouvance QAnon.



Alors que Nancy Pelosi, son influente épouse, se trouvait à Washington, un homme du nom de David DePape a pénétré dans sa résidence de San Francisco dans le but de s’en prendre à elle.

Paul Pelosi étant présent, c’est lui qui a subi l’attaque à coups de marteaux.



Selon ce qui avait été rapporté à la police, DePape était entré par effraction dans la maison au beau milieu de la nuit, et aurait sorti Paul Pelosi de son lit, à la recherche de son épouse.



Cependant, dans les milieux conspirationnistes, une rumeur selon laquelle l’incident était en réalité un acte sexuel rémunéré qui aurait mal tourné et que les deux hommes étaient nus au moment de l’agression a, entre temps, commencé à circuler.

Toutefois, après que la Cour en eut donné l’ordre, la police de San Francisco a dévoilé, ce vendredi, des images d’une caméra corporelle installée sur l’uniforme d’un des deux agents ayant participé à l’intervention musclée chez les Pelosi. (À VOIR CI-HAUT)

Dans celles-ci, on voit les agents arriver devant la porte du domicile, frapper, et attendre une réponse.

Quand la porte s’ouvre, DePape et Pelosi (en sous-vêtements) sont dans le vestibule et se semblent se disputer la propriété d’un marteau.



Les policiers demandent ce qui se passe et demandent aux hommes de lâcher le marteau, ce à quoi DePape répond: «Euh...non!»

Il s’empare ensuite de l’objet contondant et en assène un bon coup sur la tête de l’homme de 82 ans, qui s’écroule.



Les deux agents de la loi se précipitent alors sur le forcené, pour le mettre hors d’état de nuire, tandis que Pelosi gît au sol, inconscient, victime d’une fracture du crâne.

À la suite de cette attaque, Pelosi a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a été opéré. Il a ensuite passé près d’une semaine aux soins intensifs.

David DePape, quant à lui, a plaidé non-coupable à des chefs d’accusation de tentative d’homicide, cambriolage au premier degré, de tentative d’enlèvement et d’autres charges en novembre dernier.



Il pourrait se retrouver les barreaux pendant 50 ans s’il est reconnu coupable.

