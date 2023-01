La ville de Saint-Colomban publie une interaction fictive pour faire passer un message en lien au déneigement et c’est hilarant

Partager







Ça brasse à Saint-Colomban! La municipalité a publié une interaction avec une citoyenne fictive pour faire passer un message en lien au déneigement et c’est hilarant.

Jacqueline, la citoyenne fictive, a contacté la municipalité afin de se plaindre du déneigement dans sa rue, disant que son entrée de garage a été déneigée deux fois avant sa rue.

Voici ce que l’employé (fictif) de la Ville lui a répondu:

«Chère Jacqueline,

Toi qui es citoyenne de Saint-Colomban et qui, comme beaucoup de québécois, trouve la neige féérique partout sauf dans ton entrée, ce qui suit devrait t’intéresser. Lorsqu’il neige, toi et beaucoup de tes voisins avez l’habitude de déplacer votre véhicule dans la rue pendant plusieurs heures pour laisser le champ libre à votre déneigeur privé.

Bien qu’on comprenne la stratégie, celle-ci empêche la gratte de passer dans la rue et de dégager les voies publiques convenablement. Quand il y a des autos stationnées dans la rue, la charrue revire de bord net, fret, sec et revient quelques heures plus tard. Donc tu te retrouves avec une entrée dégagée, mais une rue enneigée.

Pas plus avancée, Jacqueline.

Ceci est donc un rappel amical qu’il est interdit de se stationner dans les rues pendant une tempête de neige et pour une durée de 10 heures suivant la fin des précipitations entre le 1er novembre et le 15 avril.

Merci de ta collaboration Jacqueline, tu facilites le travail de nos déneigeurs et tu contribues à des rues sécuritaires pour toute ta communauté! C’est beau, ça!».

La réponse un brin arrogante de Saint-Colomban est devenue virale sur Facebook. Certains internautes ont même cru que la municipalité se moquait de la pauvre Jacqueline...

La Ville a dû préciser dans les commentaires qu’il s’agissait d’un faux échange.

On salue le génie derrière l’idée!

