Margot Robbie s'est fait offrir un emploi au Hooters après avoir filmé une publicité pour la chaîne

Margot Robbie aurait pu passer à côté de sa carrière d'actrice à Hollywood!

La star de Barbie a raconté, dans une entrevue pour NME, avoir tourné un publicité pour la chaîne de restaurants Hooters, à 16 ans.

La particularité de l'enseigne est d'embaucher des serveuses sexy, et un emploi lui a été proposé après avoir vanté les mérites des établissements.

«J'étais dans une publicité Hooters, pas en tant que fille Hooters mais en tant que personne mangeant chez Hooters, a-t-elle commencé. À la fin de la journée, ils m'ont proposé un emploi et je me suis dit: "Je pense que c'est dans cette direction que va ma carrière et que je vais finir par travailler chez Hooters."»

L'actrice a ajouté qu'elle n'avait pas été payée pour son apparition.

Dans son entrevue, la star australienne a également abordé son nouveau film Babylon et a affirmé qu'il était «comme (si) La Dolce Vita et Le Loup de Wall Street avaient un bébé».

«Et j'adore ça, a-t-elle commenté. Mais j'étais genre: "On a le droit de montrer ça?" (...) Il y avait tellement de scènes où je me disais, a) je n'ai aucune idée de comment je vais faire ça, et b) on va s'en tirer comme ça?»

Le film, réalisé et écrit par Damien Chazelle, met également en vedette Brad Pitt, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo et Li Jun Li.

Il raconte l'ascension et la chute de plusieurs acteurs au moment où Hollywood est passé du muet au parlant à la fin des années 1920.

