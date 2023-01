Rupert Grint est prêt à reprendre son rôle de Ron Weasley

Partager







Rupert Grint se sent prêt à revisiter son personnage d'Harry Potter, Ron Weasley, quand «le moment sera venu».

Le comédien de 34 ans a été choisi pour jouer le meilleur ami du jeune sorcier quand il avait 11 ans et a passé «toute son enfance» à l'incarner jusqu'à la fin de la franchise de huit films en 2011. Lors d'une apparition dans l'émission britannique This Morning jeudi, on lui a demandé s'il envisagerait un jour de reprendre son rôle, et il a répondu que les conditions devaient être parfaites.

«Ouais, je pense que si le moment était venu et que tout le monde revenait, je reviendrais, a-t-il répondu. C'est un personnage qui est important pour moi et j'ai grandi avec lui. Nous sommes en quelque sorte devenus la même personne. Je me sens également assez protecteur envers lui.»

Rupert Grint est devenu célèbre aux côtés de Daniel Radcliffe et Emma Watson dans les adaptations cinématographiques de la série de livres de J.K. Rowling, qui a commencé avec Harry Potter and the Sorcerer's Stone en 2001 et s'est terminée avec la deuxième partie de Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 en 2011. Le trio s'est réuni pour une émission spéciale, Harry Potter: Retour à Poudlard, en janvier 2022 pour célébrer le 20e anniversaire de la franchise.

L'acteur britannique a déclaré l'année dernière à l'animateur de talk-show Jimmy Fallon que sa fille de deux ans, Wednesday, qu'il élève avec sa compagne, l'actrice Georgia Groome, possédait déjà des produits dérivés Harry Potter. « J'ai déjà commencé à lui montrer les bandes-annonces, a-t-il révélé. Elle a une baguette et un distributeur PEZ avec ma tête dessus. »