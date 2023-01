Voici le classement des municipalités avec les plus fortes augmentations de loyer au Québec

Partager







Connaissez-vous la municipalité de Rawdon dans la région de Lanaudière? Elle remporte la (peu glorieuse) palme du loyer moyen qui a le plus augmenté au Québec avec une hausse de 23% entre 2021 et 2022. Mais elle est loin d’être la seule municipalité à connaître une hausse de loyer salée.

Les hausses des loyers ont été très importantes cette année, indique le nouveau Rapport sur le marché locatif publié par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), jeudi.

Il révèle que 35 des 65 municipalités analysées au Québec ont connu une augmentation du loyer moyen de plus de 7% entre 2021 et 2022. Encore pire : 23 de ces 65 municipalités ont même connu une variation du loyer moyen de plus de 10% en une seule année.

Ces villes et villages qui ont connu une très forte hausse se situent pour la plupart dans les régions du Québec. Dans un dossier publié en juin dernier, 24 heures révélait que la crise du logement était en voie de s’intensifier dans plusieurs municipalités à l’extérieur des centres urbains comme Montréal et Québec.

Voici le classement des plus fortes augmentations de loyer au Québec entre 2021 et 2022 pour tous les types de logement, selon les données de la SCHL.

1 -Rawdon

682$ à 839$

Une augmentation de 157$, soit de 23%

2-Cowansville

689$ à 846$

Une augmentation de 157$, soit 22,8%

3-Gatineau

986$ à 1203$

Une augmentation de 217$, soit de 22%

4-Carignan/Chambly

871$ à 1 037$

Une augmentation de 166$, soit de 19,1%

5-Prévost

829$ à 985$

Une augmentation de 156$, soit de 18,8%

6-Boucherville/Brossard

1 032$ à 1 220$

Une augmentation de 188$, soit de 18,2%

7-Saint-Jérôme

792$ à 933$

Une augmentation de 141$, soit de 17,8%

8-L’Assomption/Lavaltrie

837$ à 985$

Une augmentation de 148$, soit de 17,7%

9- Beloeil/McMasterville

907$ à 1 062$

Une augmentation de 155$, soit de 17,1%

10-Blainville/Sainte-Thérèse

1 019$ à 1 172$

Une augmentation de 153$, soit de 15%

11-Longueuil

870$ à 991$

Une augmentation de 121$, soit de 13,9%

12-Lachute

732$ à 831$

Augmentation de 99$, soit de 13,5%

13-Shawinigan

533$ à 604$

Augmentation de 71$, soit de 13,3%

14-Sherbrooke

727$ à 823$

Augmentation de 96$, soit de 13,2%

15- Saint-Jean

769$ à 869$

Une augmentation de 100, soit de 13%

16-Saint-Hyacinthe

814$ à 912$

Augmentation de 98$, soit de 12%

17-Sainte-Agathe

797$ à 889$

Augmentation de 92$, soit de 11,5%

18-Baie-Comeau

606$ à 674$

Augmentation de 68$, soit de 11,2%

Les 5 plus fortes augmentations sur l’île de Montréal

1-Sud-Ouest et Verdun

863$ à 1 024$

Une augmentation de 161$, soit de 18,7%

2-Anjou et Saint-Léonard

793$ à 938$

Une augmentation de 145$, soit de 18,3%

3-Baie D’Urfé/Beaconsfield

1 229$ à 1449$

Une augmentation de 210$, soit de 16,9%

4-Hochelaga

874$ à 974$

Une augmentation de 100$, soit de 11,4%

5-Rosemont/Petite-Patrie

799$ à 890$

Une augmentation de 91$, soit de 11,4%

* Rappelons que ces loyers moyens peuvent sembler bas, car ils regroupent les loyers occupés depuis plusieurs années - et dont les loyers ne reflètent pas le marché actuel - et les nouvelles locations.

-Avec les données du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

