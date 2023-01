Une coiffeuse des stars prédit les 4 couleurs de cheveux les plus populaires ce printemps

Partager







Malgré la neige et le froid, on commence déjà à avoir à l’esprit le printemps et surtout, on se demande à quoi notre tête va ressembler dès les premiers rayons chauds du soleil.

La coiffeuse des stars, Chrissy Danielle, a tenté l’exercice de prévoir ce que ces clientes allaient le plus lui demander au printemps 2023. Étant éducatrice et formatrice capillaire, elle est au courant des dernières tendances et nous livre ce qui sera le plus «hot» en matière de colo dès le mois de mars!

Voici les 4 colorations populaires du printemps 2023 selon l’experte

Le brun «Hailey Bieber»

Instagram @haileybieber

«Cette tendance ne va nulle part, et parallèlement à cela, je prédis que plus de gens reviendront à leurs tons naturels. Cette couleur est toujours flatteuse, qu’elle soit décontractée ou glamour»

Le brun «beigne glacé»

Instagram @ashleyparklady

«Une tendance que j’ai moi-même créée! Le brunette beigne glacé présente des mèches à peine visibles et naturelles créant un effet éclatant naturel, comme les ongles de cette tendance phare de 2022 »

Le blond «it girl»

Instagram @alix_earle

«Je pense généralement que les blondes très décolorées deviendront plus naturelles, j'ai dit ce que j'ai dit! Pensez à une it girl comme Alix Earle, ajoutez des lowlights et atténuez le blond en ajoutant de la CHALEUR! La dimension est IN. »

Les rouges et roux, partout

Instagram @dovecameron

«Je pense que cela va être une énorme tendance, en particulier les rouges cuivrés plus naturels»

Plusieurs compagnies ont d’ailleurs lancé en 2023 des produits conçus expressément pour les tons audacieux de rouges, donnant un point de plus à cette tendance!

À voir aussi: