Cette animatrice connue revient au chant à La Voix

L’épisode de La Voix de dimanche a débuté en force alors que quelqu’un de bien connu du public a fait son grand retour à la chanson: Julie St-Pierre, que le Québec a découverte lors de sa participation à la première mouture de MixMania en 2002.

Depuis, la femme de 37 ans a occupé plusieurs emplois dans le domaine des médias.

Pour sa performance, Julie a choisi d’interpréter You Oughta Know de Alanis Morissette. Tout comme les quatre coachs, le public a aussi eu droit à une audition à l’aveugle puisque la production de l'émission a choisi de garder l’identité de la chanteuse secrète jusqu’à ce qu’un premier coach se tourne. Et ce fut Marjo.

Mario Pelchat et Marc Dupré se sont aussi retournés pour St-Pierre, qui a finalement décidé de poursuivre l’aventure avec ce dernier.

