Tout ce qu’il faut savoir pour vos impôts 2022

Partager







Luce Morin, comptable professionnelle agréée (CPA), vous renseigne sur les changements importants concernant les déclarations de revenus de 2022.

• À lire aussi: Montréal: la Ville veut un report de taxes pour les propriétaires à faible revenu

Voici quelques rappels des nouveautés de cette année d'imposition:

1. Le crédit pour la première habitation a doublé.

2. Si vous avez fait l’acquisition d’une nouvelle maison et que vous l’avez habitée moins de 365 jours, vous subirez alors une imposition de 100% (et non en gain en capital).

3. Les tranches d’imposition ainsi que plusieurs montants et plafonds de cotisation ont été augmentés pour tenir compte de la hausse du coût de la vie.

4. Le plafond du CELI a été augmenté à 6500$. Le total cumulatif de votre CELI est limité à 81 500$.

5. Les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime de rentes du Québec (RRQ) ont été augmentées de 2,7%.

6. Il existe un crédit d’impôt fédéral pour les «maisons multigénérationnelles».

C’est bon à savoir:

- Vous avez jusqu’au 30 avril pour faire votre déclaration de revenus.

- Une déclaration de revenus faite par un CPA coûte environ 150$.

- Un conseil: mentionnez tout changement important dans votre vie à votre comptable; cela pourrait vous faire épargner.

- Comme l’an dernier, vous avez droit à un crédit allant jusqu’à 500$ pour le travail à domicile.