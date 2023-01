Audrey Rivet dévoile ses 4 restos de brunchs favoris à Montréal

Partager







L’influenceuse Audrey Rivet (qu’on adore suivre pour son décor fabuleux et son sens du WOW) a dévoilé dans un Q&A sur Instagram quels sont ses restaurants préférés pour bruncher à Montréal.

Il va de soi que ces adresses soient très Instagrammables! À vos kodaks!

Voici donc les 4 restos de brunch favoris d’Audrey Rivet à Montréal

Situé dans Saint-Henri, le September Surf Café est une adresse chouchou de l’ouest de Montréal. On y retrouve de fabuleux cafés à siroter sur le pouce en faisant les boutiques de Notre-Dame ou encore des assiettes de brunch copieuses à savourer sur place.

Crêpes au babeurre et poulet frit, toast aux champignons et burrata, et plus encore vous y attendent. Le menu évolue au fil des saisons!

2471 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Gravlax de saumon, œufs bénédictines avec pancetta, gaufres belges... Le menu de brunch offert au joli restaurant Paname de Verdun donne l’eau à la bouche. L’établissement qui propose des plats recherchés en semaine organise des brunchs savoureux les samedis et dimanches.

N’oubliez surtout pas de vous commander un de leurs délicieux cocktails pour rendre votre week-end encore plus festif!

Le restaurant du Vieux-Montréal se démarque par son décor chic et chaleureux ainsi que pour ses plats tous aussi savoureux les uns que les autres. On s’y arrête pour essayer le toast à l’avocat avec tzatziki maison et tomates heirloom ou encore les crêpes à la ricotta qui sont plus fluffy et délicieuses que jamais.

Et pour accompagner votre lunch, pourquoi ne pas commander un espresso martini, un sbagliato spritz ou bien un classique bloody caesar?

244 rue Saint-Jacques, Montréal

Situé au cœur du Quartier des spectacles, dans une ruelle à l’abri des touristes, le Café Parvis propose un menu de brunch disponible les samedis et dimanches de 10h à 15h. Parmi les savoureuses options, vous pourrez choisir pour une pizza déjeuner, une assiette d’œufs pochés avec céleri-rave et pancetta, un sandwich-déjeuner, des crêpes, des pains dorés et plus encore.

L’été, le Café Parvis propose une terrasse intime bordée de fleurs colorées. C’est un arrêt obligatoire durant la saison des festivals pour une pizza et un verre de vin.

433 rue Mayor, Montréal

