Cette entreprise québécoise lance des crewnecks en l'honneur des monts du Québec

Partager







La boutique Tamelo surprend une fois de plus avec des crewnecks complètement uniques et 100% québécois.

• À lire aussi: Après 43 ans d'existence, ce café-bar du Quartier latin ferme ses portes définitivement

La nouvelle collection se nomme «À la montagne» et rend un hommage aux monts et aux montagnes du Québec. Il y a 11 modèles unisexes. Ils coûtent 56,90$. C’est LE chandail d’après-ski parfait: doux, confortable et vintage à souhait!

Voici une belle manière d'afficher ses couleurs et de célébrer sa (ou ses) montagne favorite du Québec. Lequel sera pour vous?

Voici une partie de la collection:

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

Découvrez si votre montagne favorite s'y trouve ici.

• À lire aussi: Cette boutique de bijoux adorée s'installe (enfin) à Montréal

• À lire aussi: Marianne Plaisance rénove une pièce chez Lysandre Nadeau et le résultat est surprenant

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s